Kendisini terk eden sevgilisinin evinden eşyaları atılınca cinayet işledi

Hasan DÖNMEZ- Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Ömer Kandemir (32), kendisinden ayrılma kararı alan Rus sevgilisinin evinden eşyalarını atan Erkan T. ve arkadaşlarıyla girdiği kavgada tabancasını ateşledi. Göğsünden vurulan Ali Coşkun (30) yaşamını yitirirken, ablasının evinde yakalanan Kandemir, gülerek girdiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Çelikler Sokak'ta meydana geldi. Rus sevgilisi, birlikte yaşadığı işsiz olan Ömer Kandemir'den ayrılmak istedi. Kandemir ise ayrılığa karşı çıktı. Rus sevgilinin kız kardeşi, durumu, Kandemir'in de arkadaşı olan sevgilisi Erkan E.'ye (37) bildirdi. Kafeterya sahibi olan Erkan E. eve gelip, Ömer Kandemir'in eşyalarını sokağa attı. Durumu öğrenen Kandemir, Erkan E.'yi telefonla arayıp, eşyalarını neden attığını sordu. İki arkadaş telefonda tartıştı. Ömer Kandemir, tartışmanın ardından Erkan E.'nin iş yerine gitti. İkili arasında çıkan kavgaya, Erkan E.'nin arkadaşı Ali Coşkun ile Coşkun'un kardeşleri Hasip ve Tunahan Coşkun da katıldı. Ömer Kandemir, kaçmaya başlayınca grup, peşine düştü. Yaklaşık 400 metre koşan Kandemir, yorulup durunca belindeki tabancayı çıkartıp, 4 el ateşledi. Erkan E., Hasip ve Tunahan Coşkun, kendilerini yere atarak kurşunlardan kurtuldu. Ancak Ali Coşkun'un göğsüne kurşun isabet etti. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ali Coşkun, kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI ABLASININ EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan ve inşaatta saklanan Ömer Kandemir, bir süre sonra otomobiliyle ablasının Sarayönü ilçesindeki evine gitti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eve yaptığı operasyonla Kandemir'i yakaladı. Kandemir, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilirken gülümsediği görülen Kandemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.