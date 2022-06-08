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Kene ısırması sonucu yaşamını yitiren arkeolog defnedildi! Oğluna düğün hazırlığı yapıyordu

08.06.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da meydana gelen olayda arkeolojik çalışma yaparken kene ısıran, arkeolog Murat Kurt hayatını kaybetmişti. Kurt (52), memleketi Bursa’da toprağa verilirken, oğlu Taylan için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. 2 Ekim’de yapılması planlanan düğün için Orhangazi ilçesinde düğün salonu kiraladığı öğrenilen Murat Kurt’un, sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşım yaptığı görüldü.

Kene ısırması sonucu yaşamını yitiren arkeolog defnedildi! Oğluna düğün hazırlığı yapıyordu

İstanbul’dan bir süre önce Erzurum’a giden Arkeolog Murat Kurt, Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi'ndeki bir arazide arkeolojik çalışma yaptıktan sonra Oltu ilçesinde kaldığı otele döndü. Kurt, kendisini kene ısırdığını fark etti. Kendi imkanlarıyla keneyi vücudundan çıkardıktan sonra bölgedeki çalışmalarına devam eden Murat Kurt, 4 gün önce rahatsızlanınca Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Kurt, yoğun bakıma alındı. Ancak Murat Kurt, dün hayatını kaybetti.

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Evli ve 2 çocuk babası olan Murat Kurt’un cenazesi işlemlerin ardından memleketi Bursa’nın Orhangazi ilçesi Narlıca Mahallesi’ne getirildi. Cenazede güçlükle ayakta durduğu gözlenen Murat Kurt’un babası Ali Rıza Kurt, oğlunun Ermenistan’da bir çalışmada yer aldığını en son dönüşte kendisi ile telefonla görüştüğünü belirterek, çok üzgün olduğunu söyledi. Murat Kurt, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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OĞLU İÇİN DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Bu arada Arkeolog Murat Kurt’un iki çocuğundan biri olan oğlu Taylan için düğün hazırlığı yaptığı belirtildi. 2 Ekim’de yapılması planlanan düğün için Orhangazi ilçesinde düğün salonu kiraladığı öğrenilen Murat Kurt’un, sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşım yaptığı görüldü.

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(DHA)

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