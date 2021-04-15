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Kenya'daki adada mahsur kalan son anne ve yavru zürafa da kurtarıldı

15.04.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya'da adada mahsur kalan zürafaların sonuncuları da aylar süren çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Kenya'daki adada mahsur kalan son anne ve yavru zürafa da kurtarıldı

Anne zürafa Ngarikoni ve yavrusu Noelle, çalışma kapsamında kurtarılan 9 zürafanın sonuncusuydu.

Baringo Gölü'ndeki Longicharo Adası'nda 2011'den beri yaşayan Rothschild zürafalarının, son dönemde yükselen su seviyesinin yarattığı sel ve su taşkınları sonucu yaşam alanları tahribata uğradı.

Çevre koruma yetkilileri, yemek bulmak ve hayatlarını sürdürmekte zorluk çeken soyu tükenme riski altındaki zürafaları kurtarmak için geçen yıl harekete geçti.

Kurtarma çalışmalarının başlatıldığı 2 Aralık 2020'de, Kenya Kuzey Otlak Alanları Vakfı'nın (Kenya's Northern Rangelands Trust -NRT) Facebook hesabındaki paylaşımda “Baringo Gölü'ndeki su seviyesinin bir süredir yükseldiği fakat 2020'de yükselme oranının arttığını” belirtildi.

ABD'li kar gütmeyen kuruluş Zürafaları Şimdi Kurtar'la (Save Giraffes Now -SGN) birlikte ortak düzenlenen kurtarma çalışmasında zürafalar, 60 tane varille yüzdürülen, etrafı güçlendirilmiş şekilde kapatılan bir yük dubası ve dubayı çeken tekne aracılığıyla anakaraya taşındı.

Kurtarma ekibi çalışanları, zürafaların kendilerini tehlikede hissetmeden yük dubalarına binmeleri için içeri akasya yaprakları ve mangolar koydu.

Zürafalar 1,6 kilometre uzaklıktaki 178 kilometrekarelik Ruko Koruma Alanı'na taşındı.

Kurtarma çalışmaları yıllar boyunca çatışma halindeki Njemps ve Pokot toplulukları arasında da işbirliği sağladı. Bu topluluklardan sürece katılan kişiler, zürafaların koruma alanına ulaştırılmasını ortak çalışmaları sayesinde gerçekleştirdi.

SGN başkanı David O'Connor, "Zürafaların soyu sessiz sedasız tükenirken, kurtarabildiğimiz her bir zürafa çok önemli. Kurtarma çalışmasıyla bu türlerin devamının sağlanmasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu" dedi.

2019'da African Journal of Ecology'de yayımlanan araştırmadaki verilere göre son 30 yılda genel olarak zürafa popülasyonunda yüzde 40'ın üzerinde azalma yaşandı. Öte yandan, Rothschild zürafalarının sayısındaki düşüş yüzde 80'lere ulaştı.

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