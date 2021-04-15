Kenya'daki adada mahsur kalan son anne ve yavru zürafa da kurtarıldı

ABD'li kar gütmeyen kuruluş Zürafaları Şimdi Kurtar'la (Save Giraffes Now -SGN) birlikte ortak düzenlenen kurtarma çalışmasında zürafalar, 60 tane varille yüzdürülen, etrafı güçlendirilmiş şekilde kapatılan bir yük dubası ve dubayı çeken tekne aracılığıyla anakaraya taşındı.

Çevre koruma yetkilileri, yemek bulmak ve hayatlarını sürdürmekte zorluk çeken soyu tükenme riski altındaki zürafaları kurtarmak için geçen yıl harekete geçti.

Baringo Gölü'ndeki Longicharo Adası'nda 2011'den beri yaşayan Rothschild zürafalarının, son dönemde yükselen su seviyesinin yarattığı sel ve su taşkınları sonucu yaşam alanları tahribata uğradı.

Kurtarma ekibi çalışanları, zürafaların kendilerini tehlikede hissetmeden yük dubalarına binmeleri için içeri akasya yaprakları ve mangolar koydu.

Zürafalar 1,6 kilometre uzaklıktaki 178 kilometrekarelik Ruko Koruma Alanı'na taşındı.

Kurtarma çalışmaları yıllar boyunca çatışma halindeki Njemps ve Pokot toplulukları arasında da işbirliği sağladı. Bu topluluklardan sürece katılan kişiler, zürafaların koruma alanına ulaştırılmasını ortak çalışmaları sayesinde gerçekleştirdi.

SGN başkanı David O'Connor, "Zürafaların soyu sessiz sedasız tükenirken, kurtarabildiğimiz her bir zürafa çok önemli. Kurtarma çalışmasıyla bu türlerin devamının sağlanmasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu" dedi.

2019'da African Journal of Ecology'de yayımlanan araştırmadaki verilere göre son 30 yılda genel olarak zürafa popülasyonunda yüzde 40'ın üzerinde azalma yaşandı. Öte yandan, Rothschild zürafalarının sayısındaki düşüş yüzde 80'lere ulaştı.

