Kepek problemi bu doğal tariflerle ortadan kalkıyor! Elma sirkesi, limon suyu...

Mevsim geçişleri, saçları iyi durulamamak, şampuan değiştirmek ya da saçları çok sık yıkamak... Kepek probleminin birçok sebebi olabilir; ancak bu sorunun kaynağı ne olursa olsun can sıkıcı olduğu aşikar. Aynaya bakıp saçlarınızın kepekli olduğunu gördüğünüzde kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz. Neyse ki sağlıklı saçlara sahip olmak oldukça kolay! Üstelik bunu evde bulunan malzemelerle sağlayabilirsiniz. Siz de kepek problemine bir son vermek istiyorsanız aşağıdaki önerilere göz atmalısınız!
1. Limon Suyu
Malzemeler: Yarım limon (suyu azsa bütün), isteğe göre 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı: Limon suyunu sadece salatalara tat vermek için değil, artık saçlarınızı canlandırmak için de kullanabilirsiniz! Sulu bir limonun yarısını sıkın ve bir kasenin içine koyun. Saçlarınızı bir kat saç tipinize uygun bir şampuanla yıkayıp güzelce durulayın. Ardından limon suyunu parmak uçlarınızla saç derinize masaj yaparak yedirin. Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra saçlarınızı ılık suyla yıkayın. Dilerseniz limon suyunun içine zeytinyağı koyarak daha besleyici bir karışım elde edebilirsiniz.
2. Isırgan Otu
Malzemeler: 2-3 dal ısırgan otu, 1 litre su
Hazırlanışı: Isırgan otunun saçlara ne kadar iyi geldiğini bilmeyen yoktur. Dokunduğunuzda parmaklarınıza batan bu ot, kepek söz konusu olduğunda da adeta mucizeler yaratır. Yapımı ise oldukça basit. Önce bir tencerenin içinde suyu kaynatın. Ardından bu kaynar suyun içine ısırgan otlarını atın ve tencereyi ısıtmaya devam edin. Suyu ocaktan alıp soğuttuktan sonra parmak uçlarınızla saç derinize masaj yaparak sürün. 15-20 dakika bekledikten sonra saçlarınızı ılık suyla durulayın.
3. Çemen Tohumu Maskesi
Malzemeler: 1 bardak çemen tohumu, 2 su bardağı su
Hazırlanışı: Zengin protein içeriğiyle saçlarınızdaki kepeklere iyi gelen çemen tohumlarını suda ıslatın ve bir gece bekletin. Ertesi gün irileşen tohumları ezerek macun haline getirin. Çemen tohumu maskesini saç derisine masaj yaparak sürün ve saçın diğer kısımlarına da uygulayın. 5 dakika bekledikten sonra saçlarınızı ılık suyla durulayın. Birkaç güne farkı göreceksiniz!
4. Elma Sirkesi
Malzemeler: 1 çay bardağı elma sirkesi, 1 çay bardağı su
Hazırlanışı: Saç derisini ölü hücrelerden arındırarak daha sağlıklı saçlara sahip olmanızı sağlayan bu doğal çözümü uygulamak çok kolay! Elma sirkesi ile suyu karıştırın ve saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Ardından saçlarınızı iyice durulayın. Şampuan yerine kullanabileceğiniz bu karışım sayesinde kepekten tamamen kurtulabilirsiniz!
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