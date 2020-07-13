Kepek problemi bu doğal tariflerle ortadan kalkıyor! Elma sirkesi, limon suyu...

Mevsim geçişleri, saçları iyi durulamamak, şampuan değiştirmek ya da saçları çok sık yıkamak... Kepek probleminin birçok sebebi olabilir; ancak bu sorunun kaynağı ne olursa olsun can sıkıcı olduğu aşikar. Aynaya bakıp saçlarınızın kepekli olduğunu gördüğünüzde kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz. Neyse ki sağlıklı saçlara sahip olmak oldukça kolay! Üstelik bunu evde bulunan malzemelerle sağlayabilirsiniz. Siz de kepek problemine bir son vermek istiyorsanız aşağıdaki önerilere göz atmalısınız!

KEPEK SORUNUNA DOĞAL ÇÖZÜMLER

1. Limon Suyu

Malzemeler: Yarım limon (suyu azsa bütün), isteğe göre 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı: Limon suyunu sadece salatalara tat vermek için değil, artık saçlarınızı canlandırmak için de kullanabilirsiniz! Sulu bir limonun yarısını sıkın ve bir kasenin içine koyun. Saçlarınızı bir kat saç tipinize uygun bir şampuanla yıkayıp güzelce durulayın. Ardından limon suyunu parmak uçlarınızla saç derinize masaj yaparak yedirin. Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra saçlarınızı ılık suyla yıkayın. Dilerseniz limon suyunun içine zeytinyağı koyarak daha besleyici bir karışım elde edebilirsiniz.