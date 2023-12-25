Keratin saça zararlı mı? Keratin çok sürülürse ne olur, saç döker mi?

Keratin, saçların sağlığını korumak için gerekli olan bir proteindir. Saç sağlığının kilit noktası olarak kabul edilen bu protein toplamda 18 amino asitten meydana gelir. Saçlarda keratin eksikliği yaşandığında birçok sorun ortaya çıkmaya başlar. Bu sorunların giderilmesinde oldukça etkili olan keratin bakımının hem düzenli hem de doğru bir şekilde uygulanması son derece önemlidir. Doğru uygulama yapıldığında saçlar üzerinde çok fazla faydası vardır.

Keratin saça zararlı mı?

Keratin maddesi hem saçlarda hem tırnaklarda hem de deri üzerinde kendiliğinden oluşan bir protein olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle saç üzerinde yararları oldukça fazladır. Bu yüzden kadınlar tarafından saç bakımında yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Bu noktada keratinin saça zararı var mı konusu gündeme gelebilir.

Keratin saçlarda olması gereken bir protein türü olduğundan eksikliği yaşandığında saçlarda birtakım problemler meydana gelmektedir. Bu protein saç tellerini sararak olumsuz etkenlere karşı adeta kalkan görevi görür. Saçlar boya yapmaktan, maşa yapmaktan, fön çekmekten veya düzleştirmekten kaynaklı zaman içerisinde yıpranmaya başlar. Bu yıpranma devam ettikçe saçlar canlılığını ve gürlüğünü kaybeder. Bunun sonucunda da dökülmeler görülür ve saçlar seyrekleşir. Tüm bu belirtiler saçlarda var olması gereken keratin eksikliğinden kaynaklıdır. Ancak saçların matlaşması ya da dökülmesinin altında başka sağlık sorunları da olabilir. Bu yüzden keratin bakımı yapmadan önce uzman bir doktora görünülmesi gerekebilir.

Eğer hiçbir sorun yoksa yalnızca protein eksikliğinden kaynaklı bu problemler yaşanıyor ise saç bakımı yapılarak saçların eski sağlığına kavuşması amaçlanır. Keratin doğru uygulandığı takdirde saçlara sayısız faydası olan bir maddedir. Fakat çok sık kullanılırsa keratinin zararları ile karşı karşıya kalınma ihtimali de vardır.

Keratin çok sürülürse ne olur?

Keratin saçların sağlıklı bir şekilde büyümesinde önemi bir rol oynayan bir protein çeşididir. Bu protein saçlarda azalmaya başladığında saçlar cansızlaşır ve sağlıksız görünmeye başlar. Keratin uygulamalarının profesyonel kişiler tarafından yapılması önerilir. Çünkü bu maddenin saça yanlış uygulanması geri dönüşü olmayan zararlarla sonuçlanabilir.

Öte yandan evde keratin bakımı yapabilmek de mümkündür. Burada önemli olan nokta malzemelerin doğru ürünlerden oluşması ve uygulamanın da doğru bir şekilde yapılmasıdır. Keratinin gerektiğinden fazla saça sürülmesi yanlış bir uygulama olarak kabul edilir. Bu maddenin çok sürülmesi fayda sağlamaz, aksine saçlara ciddi zararlar verebilir. Özellikle ilk kez bu bakımı yapacak olanların birçok önemli noktaya dikkat etmesi gerekir.

Keratin uygulamalarında kullanılan birçok farklı ürün vardır. Keratin içeren şampuanlar bunlardan biridir. Bu proteinin içerisinde olduğu ürünleri kullanmak, saçların dıştan gelen olumsuz etkenlere karşı güçlenmesinde çok etkilidir. Ancak en doğru faydayı alabilmek için profesyonel kişiler bu maddenin kendisini kullanılır. Yanlış uygulama yapıldığında keratinin saça zararları ise genel olarak şunlardır:

Keratin uygulamasında yüksek ısılı makinelerin kullanılması saçların zaman içerisinde cansızlaşmasına neden olur.

Yüksek ısıya maruz kalan saçlarda elektriklenme veya kabarmalar ortaya çıkar.

Keratin bakımının yaz döneminde yapılması ve sonrasında saçların güneşe maruz kalması, keratinin etkilerinin azalmasına yol açar.

Keratin uygulamasında yanlış ürünlerin tercih edilmesi ve uygulamanın da yanlış yapılması saçların yapısının bozulmasına ve daha da sağlıksız görünmesine neden olabilir.

Keratin bakımında yüksek ısılı saç şekillendirici makineler kullanmak yerine düşük ısılı (fön, düzleştirici vb.) makineler kullanılması önemlidir.

Keratin bakımı saç döker mi?

Keratin doğru uygulandığı takdirde saçlara oldukça faydalı olan bir protein maddesi olarak bilinir. Bu proteinin eksilmesi sonucunda saçlar eski güzelliğini kaybedebilir ve görüntü olarak daha bakımsız bir görünüm ortaya çıkabilir. Keratin eksikliğinde yıpranmalar ve akabinde kırılmalar da görülebilir. Bunun dışında saçlara boya, yüksek ısı gibi ağır işlemler uygulamak da saçların tel tel kopmasına ve bunun neticesinde saçların dökülmesine yol açabilir.

Keratin bakımı saç sağlığının yeniden kazandırılmasında son derece etkili olan bir uygulamadır. Bu uygulama doğru bir şekilde yapıldığında saç dökülme probleminin giderilmesinde etkilidir. Keratin bakımının profesyonel kişiler tarafından yapılması, doğru ürünlerin kullanılması açısından son derece önemlidir.

Bu uygulamanın çok sayıda faydası olduğu gibi bazı dezavantajları da vardır. Faydaları arasında saçların kaybettiği nemi geri kazanması, matlaşmanın giderilerek saçların daha parlak görünmesi, düzleştirici etkisine sahip olduğundan üstüne yeniden fön çekilmesine gerek duyulmaması, kalıcılığının uzun sürmesi, saçların çok daha canlı bir görünüme kavuşması gibi faydalar yer alır. Ancak keratin bakımının uzun süre etkili olabilmesi için işin ehli kişiler tarafından uygulanması gerekir. Yanlış veya çok sık uygulama saçlara yarardan çok ciddi zararlar verebilir. Bu bağlamda keratin bakımı zararları genel olarak şu şekildedir: