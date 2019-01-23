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Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 01:05 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" - "Kayıp olan dört vatandaşımız için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" - "Diğer taraftan, müteveffaların cenazelerinin en kısa sürede ülkemize getirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Kerç Boğazı'nda iki geminin alev aldığı olayda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kerç Boğazı yakınlarında 21 Ocak'ta "Maestro" ve "Candy" adlı Tanzanya bayraklı iki gemide çıkan yangında, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu her iki gemi mürettebatından hayatını kaybedenler olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Kazanın haber alındığı ilk andan itibaren yakından takip edilen olayda, ilk belirlemelere göre toplam 16 Türk mürettebattan sekizinin kurtarıldığı, dördünün ise yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, "Kayıp olan dört vatandaşımız için ise arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Diğer taraftan, müteveffaların cenazelerinin en kısa sürede ülkemize getirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı iki gemi arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kurtarılmıştı.

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