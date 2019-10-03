'Kerem ile Aslı, Romeo-Juliet kadar gençlerin dünyasında yer almıyor'

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M.Öcal Oğuz, gençlerin dünyasında, roman, tiyatro, sinema ve dizi filmlerinde Romeo-Juliet kadar Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Sümmani Baba ve Ercişli Emrah'ın hikayelerinin görülmediğini söyledi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kuruluşu'nun 70'inci yılı ve Aşıklık Geleneği'nin UNESCO İnsanlığı Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsil Listesine kaydının 10'uncu yılı münasebetiyle 'Aşıklık Geleneğinin Güncel Durumu' istişare toplantısı Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde başladı. İki gün sürecek toplantıların açılışına katılan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M.Öcal Oğuz, Erzurum'un UNESCO karnesinin zayıf olduğunu belirtti. Tarihi kültürel miras bakımından zengin bir şehir olan Erzurum'un dünya miras listesinde görülmediğini ifade eden Oğuz, Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitelerinde UNESCO kürsüsünün bulunmamasının eksiklik olduğunu kaydetti. UNESCO'da yaratıcı şehirler ve öğrenen şehirler ağı diye iki ayrı program başlatıldığı bilgisini veren Oğuz, Erzurum'un bu iki programda da yer alabileceğini vurguladı. Erzurum'un UNESCO karnesinin zayıf olduğunu belirten Oğuz, "UNESCO programlarında Erzurum nerede diye baktığımızda karnenizin çok parlak olmadığını görüyoruz. Henüz 18 mirasımızın Dünya Miras Listesi'nde olmasına rağmen Erzurum görülmüyor. Tarihi, kültürel miras bakımından Erzurum önemli şehirdir. Umuyorum burada yaptığımız toplantı Erzurum'un UNESCO ile buluşması için bir başlangıç olur" dedi.