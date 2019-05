Kerem Kınık'tan İdlib'deki siviller için dünyaya çağrı

Kınık, İdlib'e sığınmış 4,5 milyon kişinin uluslararası koruma da alamadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar burada katliamla karşı karşıya kaldı. Sınırlarımıza yaklaşık yarım milyon insan dayanmış durumda. Bu insanları korumaya gayret ediyoruz. Ramazan günüde, sahur ve iftar vakitlerinde, bayramlık alışveriş yapmak üzereyken çarşı yerlerinde insanlar vuruluyor. Biz elimizden geldiği kadar hem Fırat Kalkanı bölgesinde, Halep'in kuzeyinde hem Afrin bölgesinde hem de İdlib'in içerisinde sivillere yönelik desteklerimizi devam ettiriyoruz. Burada bir katliam korkusu yayılmaya çalışılıyor. Bu, ciddi bir nüfus hareketine dönüşüyor. Bu nüfus hareketinin ve katliam korkusunun yol açacağı, tetikleyeceği başka sıkıntılar olacaktır. Bu, sadece bölge ve Türkiye ile de alakalı değil, Avrupa'ya da yansıyacak büyük bir sıkıntı olacaktır. Dünyanın çok hızlı harekete geçmesi gerekiyor bu konuda."

- "Uluslararası sistemin harekete geçmesi gerekiyor"

İdlib'de her an, her yerden saldırının gelebileceği bir ortam bulunduğunu ifade eden Kınık, Türk Kızılay personelinin bu duruma karşı tetikte olduğunu söyledi.