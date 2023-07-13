HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kereste fabrikasında korkunç olay: Bomba gibi patladı... İşçiler ölümden döndü! O anlar kamerada

Kereste fabrikasında korkunç olay: Bomba gibi patladı... İşçiler ölümden döndü! O anlar kamerada

13.07.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında buhar kazanı adeta bomba gibi patladı. İşçilerin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Öte yandan, patlamanın etkisi ile yükselen alevlerin arasında kalan 3 işçinin vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Yangın, dün akşam saat 19.50 sıralarında Adapazarı ilçesinde bulunan Keresteciler Sanayi Sitesi içerisindeki bir kereste fabrikasında meydana gelmişti.

iç3

TALAŞ MAKİNESİNE BUHAR AKTARAN KAZANDA PATLAMA

Edinilen bilgiye göre, talaş makinesine buhar aktaran kazanda patlama meydana geldi. Patlama neticesinde fabrikanın bir bölümünde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

44

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan, meydana gelen patlama anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 5 işçinin çalıştığı bölgede buhar kazanının adeta bomba gibi patladığı ve alevlerin yükseldiği anlar yer aldı.

11

Patlamanın etkisi ile işçilerin can havliyle bölgeden kaçıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

22

ALEVLERİN İÇİNDE KALAN İŞÇİLER HASTANELİK OLDU

Patlamanın etkisi ile yükselen alevlerin arasında kalan 3 işçinin ise vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Bölgede ilk müdahalesi yapılan işçiler hastaneye kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

33

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yol verme kavgası kamerada! Darp etti, aracın camlarını patlattı... Yol verme kavgası kamerada! Darp etti, aracın camlarını patlattı...
Anahtar Kelimeler:
Sakarya fabrika

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahilde ayağına takıldı! Gizemli iskeletin parçaları gündem yarattı

Sahilde ayağına takıldı! Gizemli iskeletin parçaları gündem yarattı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

Oyuncak bebek zannetti! Başı olmayan cansız bedeni görünce şoke oldu

Oyuncak bebek zannetti! Başı olmayan cansız bedeni görünce şoke oldu

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.