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Kerkük’te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı

18.04.2021 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ’ın saldırısı sonucu 1 asker hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Kerkük’te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından havanlı ve silahlı saldırı düzenledi.

Dakuk yakınlarında bir köyde bulunan aşiret güçleri ve Irak ordusu kontrol noktalarına düzenlenen havan saldırısının ardından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 asker hayatını kaybederken, 7 aşiret mensubu da yaralandı.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, DEAŞ militanlarının izini sürmek için bölgede geniş kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.

Terör örgütü DEAŞ, Kerkük’ün güneyinde zaman zaman sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırılar düzenliyor. (İHA)

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