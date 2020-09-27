HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kerkük’te BM çalışanı ölü bulundu

Kerkük’te BM çalışanı ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 09:29 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerkük kentinde Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda çalışan bir doktor, göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu.Irak güvenlik kaynaklarına göre, Kerkük’teki askeri hava alanında bulunan Birleşmiş Milletler misyonunda görevli 50’li yaşlardaki Filipinli Doktor Ronald Santos, göğsüne bıçak saplı şekilde ölü bulundu.Güvenlik birimleri intihar ya da cinayet ihtimali üzerine olayı araştırmak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Irak’ın Kerkük kentinde Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda çalışan bir doktor, göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Irak güvenlik kaynaklarına göre, Kerkük’teki askeri hava alanında bulunan Birleşmiş Milletler misyonunda görevli 50’li yaşlardaki Filipinli Doktor Ronald Santos, göğsüne bıçak saplı şekilde ölü bulundu.
Güvenlik birimleri intihar ya da cinayet ihtimali üzerine olayı araştırmak için geniş çaplı inceleme başlattı. BM çalışanının cesedi otopsi için Kerkük adli tıp morguna kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
Çorum'da intihar girişimi! Genç kadını polisler ikna ettiÇorum'da intihar girişimi! Genç kadını polisler ikna etti
Yakında Türkiye’de! İşte Arkana'nın özellikleri Yakında Türkiye’de! İşte Arkana'nın özellikleri
En Çok Okunan Haberler
Cübbeli Ahmet emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
Cübbeli Ahmet emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
Vahşice dövülüp dereye atılmıştı! Yaşadığı dehşeti anlattı
Vahşice dövülüp dereye atılmıştı! Yaşadığı dehşeti anlattı
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
55 milyon liraya ada mı satın aldı? Gerçek ortaya çıktı
55 milyon liraya ada mı satın aldı? Gerçek ortaya çıktı
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Diğer Haberler
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Koronavirüse yakalananlar için 'pozitif bileklik' uygulaması
Koronavirüse yakalananlar için 'pozitif bileklik' uygulaması
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin Türkiye'den ilk tepki
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin Türkiye'den ilk tepki
Çorum'da intihar girişimi! Genç kadını polisler ikna etti
Çorum'da intihar girişimi! Genç kadını polisler ikna etti
Türkiye’nin aşı projesinde son durum! 3 projede insan denemeleri aşamasında
Türkiye’nin aşı projesinde son durum!
Ankara'daki hastane odasında dehşet! Psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.