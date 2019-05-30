Kerkük'te DEAŞ saldırısı : 1 ölü , 7 yaralı

Bir günde 800 dönümlük tarım arazilerinin yakıldığını dile getiren Haftagar köyü sakini Hiva Sabir, ateşe verilen tarım arazilerini söndürmeye gittikleri sırada kendilerine ateş açıldığını aktardı.

Söz konusu saldırının yapıldığı köy ve çevresinde operasyon başlatıldığını aktaran Kemal, saldırganların izini sürmek için bölgenin güvenliğini sağlayan Irak Federal Polis gücünün harekete geçtiğini bildirdi.

Sabir, terör örgütü DEAŞ kalıntılarının bölgeden temizlenmesi için güvenlik güçlerinin geniş kapsamlı operasyon düzenlemesini istedi.

Terör örgütü DEAŞ, bir haftadır Kerkük'ün güneyinde çiftçilere ait tarım arazilerini ateşe veriyor.

Kerkük Valisi Rakan Said, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün, kendisine boyun eğmeyen bölge halkını, sahip oldukları en önemli gelir kaynağı olan tarım arazilerini yakarak cezalandırmaya çalıştığını söylemişti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın kent merkezlerindeki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

