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Kerziban Keskin'in cesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme

23.01.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 3 çocuk annesi 61 yaşındaki kadın Kerziban Keskin'in, arkadaşı Hüsne D. tarafından vahşice öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polis cinayetle ilgili olarak bir kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 5'e yükselmiş oldu. Gözaltındaki 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın Serik'te hakim karşısına çıkartılacak.

Kerziban Keskin'in cesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme

3 çocuk annesi 61 yaşındaki kadın Kerziban Keskin'den 2,5 aydır haber alınamıyordu. Antalya'da arkadaşı Hüsne D.'nin yanına geldikten sonra haber alınamayan kadınla ilgili olarak Hüsne D.'nin arkadaşı Rüstem B. bir itirafta bulunarak "Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptık. Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsne D., bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı" dedi. Olayla ilgili gözaltı sayısının 5'e yükseldiği aktarıldı.

KERZİBAN KESKİN ORTADAN KAYBOLDU

Konya'da yaşayan, 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftası, Antalya'nın Serik ilçesindeki arkadaşı Hüsne D.'nin yanına geldi. Çocuklarının babası dışında 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Serik'e geldikten 20-25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

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CANLI YAYIN ÖNCESİ İTİRAF ETTİ: CESEDİ BENZİNLE EVİN BANYOSUNDA YAKTIK

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu’nca soruşturma sürdürülürken, canlı yayına katılmak için stüdyoya gelen Hüsne D.'nin arkadaşı Rüstem B., yayın öncesi programı sunan kişiye itirafta bulunacağını söyledi. Kerziban Keskin'in, Hüsne D. tarafından boğularak öldürüldüğünü sonra cesedin 2 gün evde bekletildiğini öne süren Rüstem B., "Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptık. Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsne D., bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı" dedi.

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EŞ ZAMANLI OPERASYON

Rüstem B.'nin televizyon programcısına söylediklerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Rüstem B. ve eşi İnayet B. İstanbul'da, Hüsne D. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Ç. ise Antalya'da gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerin Serik ilçesi Merkez Mahallesi Yazırtepe mevkiinde gösterdiği, Hüsne D.'nin oğluna ait ağıl ve arazide yapılan kazılarda, Kerziban Keskin'in cesedine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ve yanık battaniye parçası bulundu. Polis, cesedin bölgeye getirilirken kullanıldığı iddia edilen motosiklet arkasına takılan tekerlekli sepette inceleme yaptı.

GÖZALTI 5'E YÜKSELDİ

Polis, cinayetle ilgili dün 1 kişiyi daha gözaltına aldı. Adı açıklanmayan kişiyle beraber gözaltındakilerin sayısı 5'e ulaştı. Şüphelilerden Hüsne D., dün saat 24.00 sıralarında polis tarafından Serik Merkez Mahallesi'nde bulunan ve cinayetin işlendiği iddia edilen evine getirildi. Hüsne D., evde cinayetle ilgili yer gösterme yaptı. Gözaltındaki 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın Serik'te hakim karşısına çıkartılacak.

Kaynak: DHA


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