Keşan'da seçim sonuçlarına itiraz

EDİRNE (AA) - Keşan'da, CHP'nin seçim sonuçlarına itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi sonucu değiştirmedi.

Keşan'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu kazandı. CHP adayı Şenol Yayla ise 11 oy farkla geride kaldı.

Bunun üzerine CHP, geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi için itirazda bulundu. Keşan İlçe Seçim Kurulu'nun kararı doğrultusunda geçersiz oylar yeniden değerlendirildi ve itiraz AK Parti lehine sonuçlandı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itiraz sonucu geçersiz oyların değerlendirmesiyle 11 olan farkın 23 oya çıktığını söyledi.

Sonucun Keşan'a hayırlı olmasını dileyen Aksal, "Burada ilk başta Sayın Cumhurbaşkanım bize inandı. İnandığı için teşekkür ediyorum. Tüm Keşanlılara çok teşekkür ediyorum, bize inandılar. Ben her zaman 'Kazanan Keşan olsun.' dedim. Mustafa başkanım çok çalıştı. Çalışan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Keşan'da yapacak çok işimiz var. Artık seçim geride kaldı. Bundan sonra birlik, beraberlik içinde olma zamanı, çalışma zamanı. Keşan'da çok güzel projeler var. Bugünden itibaren 'Keşan için ne yapabiliriz?' diye gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

