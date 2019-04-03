HABER

Keşan'da seçim sonuçlarına itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

CHP'nin itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden değerlendirilirken, itiraz AK Parti lehine sonuçlandı - AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal: - "11 oydu fark 23'e çıktı. Bu sonucun Keşan'a hayırlı olmasını diliyorum"

EDİRNE (AA) - Keşan'da, CHP'nin seçim sonuçlarına itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi sonucu değiştirmedi.

Keşan'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu kazandı. CHP adayı Şenol Yayla ise 11 oy farkla geride kaldı.

Bunun üzerine CHP, geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi için itirazda bulundu. Keşan İlçe Seçim Kurulu'nun kararı doğrultusunda geçersiz oylar yeniden değerlendirildi ve itiraz AK Parti lehine sonuçlandı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itiraz sonucu geçersiz oyların değerlendirmesiyle 11 olan farkın 23 oya çıktığını söyledi.

Sonucun Keşan'a hayırlı olmasını dileyen Aksal, "Burada ilk başta Sayın Cumhurbaşkanım bize inandı. İnandığı için teşekkür ediyorum. Tüm Keşanlılara çok teşekkür ediyorum, bize inandılar. Ben her zaman 'Kazanan Keşan olsun.' dedim. Mustafa başkanım çok çalıştı. Çalışan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Keşan'da yapacak çok işimiz var. Artık seçim geride kaldı. Bundan sonra birlik, beraberlik içinde olma zamanı, çalışma zamanı. Keşan'da çok güzel projeler var. Bugünden itibaren 'Keşan için ne yapabiliriz?' diye gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

PARTNER'Oğlum ben Acun değilim''Oğlum ben Acun değilim'
1 oy farkla kazandığı muhtarlığı, itiraz üzerine 2 oy farkla kaybetti 1 oy farkla kazandığı muhtarlığı, itiraz üzerine 2 oy farkla kaybetti 
(Özel) Şanlıurfa’nın tek çakmak ustası 40 yıldır mesleğini sürdürüyor(Özel) Şanlıurfa’nın tek çakmak ustası 40 yıldır mesleğini sürdürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan seçim

En Çok Okunan Haberler

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt!

Yeni belediye başkanları bakın ne kadar alacak!

Yeni belediye başkanları bakın ne kadar alacak!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 3 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Balık burcunda ilerliyor!

Otomobiline çocuğu gibi bakıyor! Eve giren hayrete düşüyor

Evinde çocuğu gibi bakıyor! Gören şaşkına dönüyor

Bursa'da panik anları!

Bursa'da panik anları!

Miraç Kandili'nde sema ilgi gördü

Miraç Kandili'nde sema ilgi gördü

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi! Jandarma köyü abluka altına aldı

Seçim bitti, kavga bitmedi! O köy abluka altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.