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'Kesinlikle doğru' deyip duyurdu! Putin için kötü haber

24.03.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kırmızı çizgiyi aştığını belirterek, "Bence ABD Başkanı Joe Biden'in dediği gibi Rusya'nın savaş suçu işlediği kesinlikle doğru. Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmalı" dedi.

'Kesinlikle doğru' deyip duyurdu! Putin için kötü haber

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde 1 ay geride kaldı. Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin'e yöenlik olarak 'savaş suçlusu' ifadesini kullanmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Putin'in kırmızı çizgiyi aştığını belirterek "Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmalı. Yaptıklarının savaş suçu olduğu konusunda hiç şüphe yok" dedi.

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"DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. NATO müttefiklerinin Rusya üzerindeki baskıyı yoğunlaştırması gerektiğini kaydeden Johnson, “Daha fazlasını yapmalıyız. Bugün değineceğim nokta (Putin) davranışlarıyla barbarlığın eşiğini çoktan aşmış olması" dedi.

"KIRMIZI ÇİZGİYİ ÇOKTAN AŞTI"

Johnson, "Kimyasal veya biyolojik, nükleer silahlar veya her neyse yeni kırmızı çizgilerden bahsediyor. Benim için kırmızı çizgiyi çoktan aştı. Ayrım gözetmeksizin sivil merkezleri bombalıyor. Tamamen masum alanlarda çok sayıda can kaybına neden oluyor" şeklinde konuştu.

"KESİNLİKLE DOĞRU"

Johnson, "Bence ABD Başkanı Joe Biden'in dediği gibi Rusya'nın savaş suçu işlediği kesinlikle doğru ve Rusya'nın şimdi Uluslararası Adalet Divanı önünde olması gerektiği de doğru. Başkan Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmalı. Yaptıklarının savaş suçu olduğu konusunda hiç şüphe yok” dedi.

Putin'in üzerindeki baskının arttırılması için Rusya'ya yönelik ekonomik açıdan daha fazlasının yapılması gerektiğine değinen Johnson, "Putin'in nakit rezervlerine ek olarak altın rezervlerini kullanmasını durdurmak için daha fazlasını yapabilir miyiz? SWIFT'e yaptırım uygulamak için daha fazla ne yapabiliriz?" dedi. Johnson, "Ukraynalılara askeri destek vermek için daha fazlasını yapmalıyız. Geçen ay ortaya çıkan en büyük şey, dünyanın artık bildiği büyük gerçek, Ukrayna halkının ülkeleri için savaşacağıdır. Ülkelerine inanıyorlar, ülkelerini seviyorlar. Onu savunacaklar. Bu, bir ay önce gerçekten bilmediğimiz bir şeydi. Artık tamamen açık. Bu, onlara yardım etme görevimiz olduğu anlamına gelir. Kendilerini ve sevdiklerini korumalarına yardımcı olmak bizim görevimizdir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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