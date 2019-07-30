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KESK üyeleri Ankara yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

 KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi bir grup, 1 Ağustos'ta başlayacak toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri öncesinde, Ankara'ya gitmek üzere İzmir'den yola çıktı.

KESK üyeleri Ankara yolunda

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi bir grup, 1 Ağustos'ta başlayacak toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri öncesinde, Ankara'ya gitmek üzere İzmir'den yola çıktı.
Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyon memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği beşinci dönem toplu sözleşme süreci, 1 Ağustos'ta başlayacak. Görüşmeler öncesinde dün akşam Konak'ta bir araya gelen KESK üyeleri, taleplerini dile getirdi. Bugün de KESK üyesi bir grup, İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü önünde toplandı. Kendilerini KESK Yürüyüş Kolu olarak adlandıran grup, toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri öncesinde, Ankara'ya gitmek üzere minibüsle yola çıktı. Grup, Manisa'da diğer KESK üyeleri ile buluşarak yolculuklarını sürdürecek. 1 Ağustos'ta Ankara’ya varacak olan Türkiye’nin dört bir yanından gelen KESK üyeleri, burada taleplerini dile getirecek.

FOTOĞRAFLI

KESK üyeleri Ankara yolundaKESK üyeleri Ankara yolunda

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