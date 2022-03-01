Ketojenik beslenme ile daha fazla kilo vermeniz mümkün!

Beslenme düzeninizde değişiklik yapmak sizin için korkulu bir rüya mı? Tüketmekten oldukça keyif aldığınız besinlerden vazgeçmek mutsuzluğa açılan bir kapı olabiliyor. Ancak ketojenik beslenme, bu noktada alışkanlıklarınızdan sıyrıldığınız bir beslenme düzeni sunuyor. Peki, ketojenik beslenme şeklinin tüyoları ve türleri nelerdir? İşte detaylar!

KETOJENİK BESLENME TÜRLERİ

Ketojenik beslenme için karbonhidrat, protein ve yağ oranlarının düzenlenip yağ oranının daha fazla olduğu gıdaların tüketildiği bir beslenme şekli diyebiliriz. Ancak yağ içeriği yüksek olan besinler daha fazla oranda tüketildiği için ketojenik beslenme düzenini uygulamadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var. Ketojenik beslenme türleri ise şöyle:

Standart ketojenik diyet için karbonhidrat miktarını azalttığınız beslenme şekli diyebiliriz. Genellikle %75 yağ, %20 protein ve %5 karbonhidrat tüketilir.

Yüksek proteinli ketojenik diyet ise daha fazla protein ağırlıklı beslendiğiniz diyet şekli denebilir. Genellikle %60 yağ, %35 protein ve %5 karbonhidrat tüketilir.

Hedefe yönelik ketojenik diyet için sporcular ya da vücut geliştiriciler tarafından kullanılan ve egzersizleri doğrultusunda diyetlerine karbonhidrat ekleyebilmeyi sağlayan bir diyet diyebiliriz.

Döngüsel ketojenik diyet, haftanın belirlenen günlerinde ketojenik diyet yapılıp geri kalan günlerde normal beslenilmeye devam edilen bir beslenme şekli olarak size göz kırpar.

KETOJENİK BESLENMEDEKİ TÜYOLAR NELERDİR?