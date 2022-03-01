Ketojenik beslenme ile daha fazla kilo vermeniz mümkün!

Beslenme düzeninizde değişiklik yapmak sizin için korkulu bir rüya mı? Tüketmekten oldukça keyif aldığınız besinlerden vazgeçmek mutsuzluğa açılan bir kapı olabiliyor. Ancak ketojenik beslenme, bu noktada alışkanlıklarınızdan sıyrıldığınız bir beslenme düzeni sunuyor. Peki, ketojenik beslenme şeklinin tüyoları ve türleri nelerdir? İşte detaylar!
Ketojenik beslenme için karbonhidrat, protein ve yağ oranlarının düzenlenip yağ oranının daha fazla olduğu gıdaların tüketildiği bir beslenme şekli diyebiliriz. Ancak yağ içeriği yüksek olan besinler daha fazla oranda tüketildiği için ketojenik beslenme düzenini uygulamadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var. Ketojenik beslenme türleri ise şöyle:
Standart ketojenik diyet için karbonhidrat miktarını azalttığınız beslenme şekli diyebiliriz. Genellikle %75 yağ, %20 protein ve %5 karbonhidrat tüketilir.
Yüksek proteinli ketojenik diyet ise daha fazla protein ağırlıklı beslendiğiniz diyet şekli denebilir. Genellikle %60 yağ, %35 protein ve %5 karbonhidrat tüketilir.
Hedefe yönelik ketojenik diyet için sporcular ya da vücut geliştiriciler tarafından kullanılan ve egzersizleri doğrultusunda diyetlerine karbonhidrat ekleyebilmeyi sağlayan bir diyet diyebiliriz.
Doktor kontrolünde ketojenik beslenme şekline geçiş yapımanız gerekir.
Ketojenik beslenme şeklinde meyve, sebze ve tahıllar az miktarda tüketildiği için vitamin ve mineral açısından takviye almanız önemli.
Güzel bir verim almak istiyorsanız öğünlerinizi belirlenen zaman dilimlerinde tüketmelisiniz.
Karbonhidrat içeren ürünler tükettiğiniz zaman ürününün içeriğini gözden geçirmenizde fayda var.
Her beslenme şeklinde olduğu gibi vücuda alınan sıvı miktarına dikkat etmeniz gerekir.
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