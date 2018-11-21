KHK ile ihraç edilen öğretmenler

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Özel sektörde çalışma izni verilen hekim arkadaşlar gibi, sadece güvenlik soruşturması veya KHK ile görevinden uzaklaştırılmış, özlük hakları alınmış olan öğretmenlerin de çalışabilmesini sağlamak gerekiyor." dedi.

Kasap, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "emeklilikte yaşa takılanlar için 750 milyar lira gerektiği" söyleminin "kandırmaca olduğunu" iddia etti. Kasap, söz konusu mağduriyetin giderilmesinin maliyetinin 18 milyar lira olduğunu söyledi.

Geçen hafta Genel Kurulda "sözde sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa teklifinin" kabul edildiğini anımsatan Kasap, bu kanunun "sağlık personeline şiddeti özendirdiğini" öne sürdü. Kasap, "Sadece bir tek şey çıktı. Binlerce yeni mezun hekim arkadaş, mahkumiyeti olmaksızın yaklaşık 450 gün evde hapis cezasına mahkum edildi. Akabinde de ihtisas yapamayacaklar, pratisyen hekim olarak çalışmaya mahkum kalacaklar." diye konuştu.

15 Temmuz sonrası KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin özel sektörde çalışmalarının yasaklandığını ancak hekimler için bu yasağın getirilmediğini söyleyen Kasap, şöyle devam etti: