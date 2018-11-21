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KHK ile ihraç edilen öğretmenler

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2018 11:48 | Son Güncelleme

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap: - "Özel sektörde çalışma izni verilen hekim arkadaşlar gibi sadece güvenlik soruşturması veya KHK ile görevinden uzaklaştırılmış, özlük hakları alınmış olan öğretmenlerin de çalışabilmesini sağlamak gerekiyor"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Özel sektörde çalışma izni verilen hekim arkadaşlar gibi, sadece güvenlik soruşturması veya KHK ile görevinden uzaklaştırılmış, özlük hakları alınmış olan öğretmenlerin de çalışabilmesini sağlamak gerekiyor." dedi.

Kasap, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "emeklilikte yaşa takılanlar için 750 milyar lira gerektiği" söyleminin "kandırmaca olduğunu" iddia etti. Kasap, söz konusu mağduriyetin giderilmesinin maliyetinin 18 milyar lira olduğunu söyledi.

Geçen hafta Genel Kurulda "sözde sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa teklifinin" kabul edildiğini anımsatan Kasap, bu kanunun "sağlık personeline şiddeti özendirdiğini" öne sürdü. Kasap, "Sadece bir tek şey çıktı. Binlerce yeni mezun hekim arkadaş, mahkumiyeti olmaksızın yaklaşık 450 gün evde hapis cezasına mahkum edildi. Akabinde de ihtisas yapamayacaklar, pratisyen hekim olarak çalışmaya mahkum kalacaklar." diye konuştu.

15 Temmuz sonrası KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin özel sektörde çalışmalarının yasaklandığını ancak hekimler için bu yasağın getirilmediğini söyleyen Kasap, şöyle devam etti:

"Özel sektörde çalışma izni verilen hekim arkadaşlar gibi, sadece güvenlik soruşturması veya KHK ile görevinden uzaklaştırılmış, özlük hakları alınmış olan öğretmenlerin de çalışabilmesini sağlamak gerekiyor. Bu insanların, yaklaşık 100 bin insanımızın mahkumiyeti yok, yargı kararı yok. Buna rağmen şu anda işlerine gidemiyorlar."

- "Kurt yapmaz kuzulara şah olsa"

Ali Fazıl Kasap, hükümetin, çalışanlara yönelik vaadlerini yerine getirmediğini ileri sürerek, "Üç kitapta da var; yalan söylememek, hırsızlık yapmamak ve israf etmemek. Siyaset samimiyet, doğruluk, nezaket, adalet ve halkın sorunlarına çözüm olmayı gerektirir." şeklinde konuştu.

Emekçilerin maaşlarındaki kaybın telafi edilmesi gerektiğine işaret eden Kasap, "Enflasyon oranı yüzde 25'lere vurmuş. Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde 26 artış sağlanmış. Yüzde 25 olarak tüm iş camiasına yansıması gerekiyor." dedi.

Kasap, Necip Fazıl Kısakürek'in Destan şiirinden "Bir kişiye dokuz, dokuz kişiye bir pul/Bu taksimi bir kurt yapmaz kuzulara şah olsa." dizelerini okuyarak, "İktidarın adaletten beklentisi bitmiş olsa gerek." ifadelerini kullandı.

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