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  4. KHK ile kapatılan dershanede öğretmenlik yapan şüpheli gözaltına alındı

KHK ile kapatılan dershanede öğretmenlik yapan şüpheli gözaltına alındı

26.02.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Kozan ilçesinde KHK ile kapatılan bir dershanede öğretmenlik yapan şüpheli gözaltına aldı.Adana’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü işbirlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik operasyon yapıldı.Yapılan operasyon sonucunda, terör örgütü ile iltisaklı olması nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ve Mersin’de faaliyet gösteren özel bir dershanede öğretmen olarak görev yapan 1 şüpheli şahsın Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi’nde ikamet ettiği tespit edildi.

Adana’nın Kozan ilçesinde KHK ile kapatılan bir dershanede öğretmenlik yapan şüpheli gözaltına aldı.
Adana’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü işbirlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik operasyon yapıldı.
Yapılan operasyon sonucunda, terör örgütü ile iltisaklı olması nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ve Mersin’de faaliyet gösteren özel bir dershanede öğretmen olarak görev yapan 1 şüpheli şahsın Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi’nde ikamet ettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahsı ikametinde gözaltına aldı.

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