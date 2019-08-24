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Kıble Dağı'ndaki camiye Arap turist ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 11:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesindeki 1130 rakımlı Kıble Dağı'nın zirvesinde, manzarasıyla dikkati çeken Kıble Dağı Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Camisi, Arap turistlerin en çok ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer alıyor - Ürdünlü Lara Abu Ajamieh: - "Camiyi çok beğendik. Burada sadece gezmedik, İslam'ı da yaşadık"

RİZE (AA) - FİKRET DELAL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesindeki 1130 rakımlı Kıble Dağı'nın zirvesine inşa edilen ve manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken Kıble Dağı Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Camisi'ne Arap turistler ilgi gösteriyor.

Kıble Dağı'nın zirvesine 1,5 yıllık çalışma sonucu inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyareti sırasında 14 Ağustos 2015'te ibadete açılan caminin ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.

Camiye Arap turistler de ilgi gösteriyor. Kafileler halinde gelen turistler, ziyaretin ardından caminin eşsiz manzarası eşliğinde fotoğraf çektiriyor. Bu kapsamda, Ürdün, Sudan ve Filistin'den yaklaşık 100 kişilik Arap turist kafilesi de camiyi ziyaret etti.

Kafilede yer alan Ürdünlü Lara Abu Ajamieh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi gezdiğini ve en çok Rize'yi sevdiğini söyledi.

Geçen yıl da Rize'ye geldiğini belirten Ajamieh, "İnsanları çok iyi ve sevecen. Çok güzel bir doğası var." dedi.

Ajamieh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiklerini ifade ederek, "Camiyi çok beğendik. Burada sadece gezmedik, İslam'ı da yaşadık. Değişik ve güzel bir duygu. Her şey umduğumuz gibi geçti." diye konuştu.

Türkiye'yi çok sevdiklerini dile getiren Ajamieh, her yıl gelmeyi çok istediklerini sözlerine ekledi.

Ürdün'den gelen Süleyman Albatghouthi ise herkesin burayı gelip görmesi gerektiğini ifade etti.

Albatghouthi, 5 ülke gezdiğini ifade ederek, "Burası kadar güzel değiller. Ürdün'e döndükten sonra herkese Rize'yi gelip görmesini söyleyeceğim. Buranın insanları çok cana yakın ve yardımcılar. Burada kendimizi huzurlu hissediyoruz ve huzurlu bir şekilde ülkemize döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrı sevgisi olduğuna dikkati çeken Albatghouthi, şunları kaydetti:

"Hayatını anlatan kitabı okudum. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önceki dönem ile onun dönemini kıyaslandığımızda çok büyük ilerleme olduğunu düşünüyoruz. Kendisini takdir ediyoruz. Memleketine geldiğimiz için de sevindik."

- "Güneysu'yu temsil eden bir nokta"

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Kıble Dağı Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Camisi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önem verdiğini söyledi.

Caminin hem yerli hem de Arap turistlerden ilgi gördüğünü dile getiren Özer, "Arap turistlerin ilgi göstermesi de çok doğal. Yaşadıkları coğrafya itibarıyla yeşile ve doğaya hasretler. Rize'ye gelip burayı bilen mutlaka uğruyor. Çok güzel bir uğrak noktası oldu. Güneysu'yu temsil eden bir nokta." diye konuştu.

Özer, bölgede yamaç paraşütü de yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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arap turist Güneysu Kıble Dağı Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Camisi Rize

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