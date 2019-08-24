Kıble Dağı'ndaki camiye Arap turist ilgisi

RİZE (AA) - FİKRET DELAL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesindeki 1130 rakımlı Kıble Dağı'nın zirvesine inşa edilen ve manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken Kıble Dağı Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Camisi'ne Arap turistler ilgi gösteriyor.

Kıble Dağı'nın zirvesine 1,5 yıllık çalışma sonucu inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyareti sırasında 14 Ağustos 2015'te ibadete açılan caminin ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.

Camiye Arap turistler de ilgi gösteriyor. Kafileler halinde gelen turistler, ziyaretin ardından caminin eşsiz manzarası eşliğinde fotoğraf çektiriyor. Bu kapsamda, Ürdün, Sudan ve Filistin'den yaklaşık 100 kişilik Arap turist kafilesi de camiyi ziyaret etti.

Kafilede yer alan Ürdünlü Lara Abu Ajamieh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi gezdiğini ve en çok Rize'yi sevdiğini söyledi.

Geçen yıl da Rize'ye geldiğini belirten Ajamieh, "İnsanları çok iyi ve sevecen. Çok güzel bir doğası var." dedi.

Ajamieh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiklerini ifade ederek, "Camiyi çok beğendik. Burada sadece gezmedik, İslam'ı da yaşadık. Değişik ve güzel bir duygu. Her şey umduğumuz gibi geçti." diye konuştu.