Kıbrıs Barış Harekatı nedir, kaç yılında oldu ve kaç gün sürdü? Kıbrıs Barış Harekatı parolası ve sonuçları ne?

Kıbırs Barış Harekatı, 49. yıl dönümünde anılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde bir bağımsızlık mücadelesinin temsili olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihi ve sonuçları, günümüzde halen olumlu şekilde hissediliyor. İşte KKTC ile Türkiye adına pek mühim olan Kıbrıs Barış Harekatı'na dair detaylar...

KIBRIS BARIŞ HAREKATI NE ZAMAN OLDU, KAÇ GÜN SÜRDÜ?

Harekatın gerçekleştiği dönem Başbakanlık koltuğunda oturan Bülent Ecevit ve İngiliz Dışişleri Bakanı olan James Callaghan arasında gerçekleşen istişarelerde, Türkiye'den İngiltere'ye ortak müdahale teklifi götürüldü. Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, İngilizlerin olumsuz yanıt iletmesi üzerine, garantörlük hakkını kullandı ve Ada üzerinde bulunan Türklerin güvenliğini önemseyerek, 20 Temmuz 1974 senesinde Kıbrıs Barış Harekatı kararını verdi. Harekatın ikinci kısmı ise; ''Ayşe Tatile Çıksın'' parolası ile tamamlanmıştır. Kıbrıs Barış Harekatı; 20 Temmuz 1974 ve 18 Ağustos 1974 tarihleri arasında devam ederek tam olarak 4 hafta ve 1 günde tamamlanmıştır.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI NEDİR?

TSK kod adı ''Atilla Harekatı'' olan Kıbrıs Barış Harekatı; Kıbrıs Adası üzerinde hem haksız hem de yasal olmayan biçimde ve anlaşmalara ters düşecek şekilde hareket eden Rum ve Yunan yönetimine karşı, karar verilerek gerçekleştirilmiş bir plan olarak karşımıza çıkmaktadır. Süreç; Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yle Kıbrıs Adası'ndaki Türk ve Rum halkları arasında 1959 senesinde imzalanmış olan Londra ve Zürih anlaşmaları ile kurulmasıyla başlamıştır. Bu anlaşma üzerinde imzası olan 3 ülke ise, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörü olmuştur. 1960 yılında kurulmuş olan Kıbrıs Cumhuriyeti içerisinde yaşayan iki topluma da eşit siyasi haklar ve statüler verilmiştir. Bu haklar ise, uluslararası anlaşmalara göre belirlenmiş ve garanti altına alınmıştır. Bu gelişmelerin yanında; Kıbrıs Rum tarafı, kurulan cumhuriyetin ardından, devlet kurumları içerisinden Kıbrıs Türk'lerini izole ederek dışlama, Ada'dan kovma ve tüm adayı Yunanistan ile birleştirme yani Enosis niyetini göstermiştir. Türkiye, bu gelişmelerin ışığında ilk önce diplomatik girişimlerde bulundu. Buna göre ise İngiltere ile, Yunanistan'da gerçekleşen darbenin sonrasında neler yapılabileceği konusunda Londra kentinde çeşitli görüşmelerde bulundu. Yapılan bu görüşmelere Yunanistan'da davet edilse de cunta yönetimi istişarelere katılmayı reddetti.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI SONUÇLARI

Kıbrıs Barış Harekatı'nın sonuçları ise şu şekildedir;

Harekat kesin bir Türk zaferi ile sonuçlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunda bulunan 35.000 ila 40.000 civarı askeri personeli, Kıbrıs Adası'nın kuzey bölgesine yerleşmiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Türkiye'nin başlatmış olduğu bu harekâtı işgal olarak değerlendirmiştir.

1975 senesinin Şubat ayında, ABD; Türkiye Cumhuriyeti'ne silah ambargosu uygulamıştır.

15 Kasım 1983 senesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur.

Kuzey Lefkoşa da dahil olacak şekilde, Kıbrıs Adası'nın yüzde 37'si Türk kontrolüne girmiştir.

140.000-200.000 civarı Rum, adanın kuzeyinden; 42.000-65.000 civarı Türk ise, adanın güneyinden göç etmiştir.

Türk ordusu bu harekat içerisinde 498, Kıbrıs Türkleri ise 1672 şehit vermiştir.

Kıbrıs Türkleri bu harekatın ardından kendi yönetimlerini kurmuşlardır.

Kıbrıs Türk halkının güvenliği tamamen sağlanmıştır.



