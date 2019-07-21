Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde Rumlardan Türk askerine saldırı! TSK teyakkuza geçti!

Irkçı Rum gruplar akşam saatlerinde Yunanistan bayraklarıyla bir araya gelerek Ledra Palas sınır kapısı ve çevresinde bulunan nöbet noktalarına ellerinde bulunan molotof ve meşaleler ile saldırılarda bulundu.

Saldırı sonrası atılan maddelerin sebep olduğu küçük çaplı yangın kısa sürede söndürüldü. Rum polisin herhangi bir güvenlik önlemi almazken Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sınır birlikleri teyakkuza geçirilerek olası başka bir saldırıya karşı tedbir aldı.

Birleşmiş Milletler nezdinde ise gerekli uyarılar yapılarak olası başka eylemlerin yapılmaması konusunda Rum tarafının uyarılması istendi. (İHA-DHA)

