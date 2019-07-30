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Kıbrıs gazisi, askeri törenle uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 15:10 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Fahrettin Kandırmış (66), son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Kıbrıs gazisi, askeri törenle uğurlandı

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Fahrettin Kandırmış (66), son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.
Akciğer kanseri teşhisi konulan 5 çocuk babası Fahrettin Kandırmış, tedavi gördüğü Alaşehir Devlet Hastanesi'nde dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. 2009- 2019 yılları arasında Kula'nın kırsal Pabuçlu Mahallesi'nde muhtarlık yapan Kandırmış'ın ölümü ailesi, yakınları ve sevenlerini üzüntüye boğdu.
Kıbrıs Barış Harekatı'nda tankçı çavuş olarak vatani görevini yapan Kıbrıs gazisi Fahrettin Kandırmış için bugün öğle vakti Kula Kurşunlu Camisi'nde askeri tören düzenlendi.
Törene Kula Kaymakamı Kemal Duru, MHP'li Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kula Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Çürük ve dernek üyeleri, Eşme Gaziler Derneği üyeleri ile Kalamış Ailesi'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından Kandırmış'ın Türk bayrağına sarılan tabutu bir süre askerlerin omuzunda taşınıp, cenaze aracına konuldu. Fahrettin Kandırmış, Pabuçlu Mahallesi Ebedi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kıbrıs gazisi, askeri törenle uğurlandıKıbrıs gazisi, askeri törenle uğurlandıKıbrıs gazisi, askeri törenle uğurlandıKıbrıs gazisi, askeri törenle uğurlandı

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