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Kıbrıs gazisinin hatırası yerine borçları kaldı, kardeşi ne yapacağını şaşırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 09:42 | Son Güncelleme

Kıbrıs gazisi Halil Doğan, bankadan çektiği kredi ile kredi kartının borcunu ödeyemeden 2015 yılında hayatını kaybetti.

Kıbrıs gazisi Halil Doğan, bankadan çektiği kredi ile kredi kartının borcunu ödeyemeden 2015 yılında hayatını kaybetti. Banka, abisinden kalan borçları ödemesi için Sülhattin Doğan’a ihtarname gönderdi, haciz için mahkemeye verdi. Maaşına el konan 60 yaşındaki adam, ailesiyle beraber bu durumdan nasıl kurtulacağını düşünüyor.
Kıbrıs gazisi Halil Doğan, bankadan çektiği kredi ile adı üzerinde kayıtlı kredi kartının borçlarını ödeyemeden 2015 yılında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gazinin bankadan çektiği 17 bin lira ile 7 bin liralık kredi kartı borcu için, kardeşi Sülhattin Doğan’a banka tarafından ihtarname gönderildi. Bir çocuğu ve eşiyle beraber Pendik Kavakpınar Mahallesindeki kiralık evinde oturan Doğan, ihtarnamenin eline geçmesiyle adeta şok yaşadı. Tek başına yaşayan abisinin borçlarından o güne kadar haberi olmayan adam, abisinin ölümünden yaklaşık bir yıl sonra kendisine gönderilen ihtarname ile borçlarla karşılaştı. Abisinden kendisine kalan borçlar sebebiyle Sülhattin Doğan’ın maaşına el konuldu, haciz için banka tarafından mahkemeye verildi. Bankanın avukatı, Doğan’ın ödemesi gereken toplam miktarın faiz ile birlikte 40 bin lira olduğunu mahkemeye bildirdi. Doğan’ın icralık olduğu mahkeme devam ediyor.
Borçlarla karşılaştığında zor durumda kaldığını belirten Sülhattin Doğan; “Borçları bana geliyor, benim maddi durumum yok herkes biliyor. Avukat beni tehdit ediyor, bu borçları sen vereceksin diyor. Benim maddi durumum yok kiradayım bin lira kira veriyorum. Çocuğum zaten işi bırakmış okulu bırakmış, hanım şeker hastası olmuş. Ben adalet istiyorum Cumhurbaşkanına sesleniyorum bize bir çözüm bulsun. Abimin bir şeyi yoktu bana bir şeyi kalmadı. Bankalar bana haciz gönderiyor, maaşıma el koyuyor, ben o zaman intihar edeceğim o kadar basit” diye konuştu.

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