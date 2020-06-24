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Kıbrıs Rum Kesimi kabinesinde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 24.06.2020 15:59 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Savunma, Enerji ve Adalet Bakanlarını görevden aldı.

Kıbrıs Rum Kesimi kabinesinde deprem

Kıbrıs Rum Yönetimi kabinesindeki 3 kritik bakanlıktaki görev değişikliği ülkede deprem etkisi yarattı.

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Enerji, Savunma ve Adalet bakanlarını görevden alındığını duyurdu.

Söz konusu görev değişikliğinin altında, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde Rum bakanların çıkış yolu bulamadığı gerekçesinin yattığı tahmin ediliyor.

Rum liderinin, Enerji Bakanlığı'na Natasa Pilidu'yu, Savuma Bakanlığı'na Haralambos Petridis'i ve Adalet Bakanlığı'na da Emili Yiuliti'yi atadığı duyruldu.

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