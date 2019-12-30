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  4. Kıbrıs Rum Kesimi'nde tartışma yaratan tecavüz kararı!

Kıbrıs Rum Kesimi'nde tartışma yaratan tecavüz kararı!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.12.2019 16:59 | Son Güncelleme

Britanyalı genç bir kadının İsrailli turist grubunun toplu tecavüzüne uğradığına dair haksız yere iddiada bulunmaktan suçlu bulunması, Kıbrıs Rum Kesimi'nde 'tecavüzü örtbas' geleneğine dair tartışma başlattı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde tartışma yaratan tecavüz kararı!

Kadın hakları örgütleri, 19 yaşındaki kadının hem polis hem de medyanın kötü muamelesine uğradığını söyleyerek karara tepki gösterdi.

Mağusa Bölge Mahkemesi, tecavüz suçlamasında bulunan Britanyalı genç hakkında kamusal fesat çıkarmak suçundan mahkumiyet kararı verdi.

Bu suç 1 yıl hapis ve 1700 euro para cezası öngörürken, cezanın açıklanması 7 Ocak'a ertelendi.

Kadın hakları örgütleri, 19 yaşındaki kadının hem polis hem de medya tarafından aşağılandığı ve kötü muamele gördüğünü söyleyerek kararı protesto etti.

'YAŞLARI 15-18 ARASI DEĞİŞEN 12 İSRAİLLİ'DEN TECAVÜZ' İDDİASI

Kıbrıs Rum mahkemesinde suçlamaları kabul etmeyen Britanyalı turist, 17 Temmuz'da Ayia Napa'da bir otelde 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığını öne sürmüştü.

Aynı ay içinde kadının hayali bir suçla ilgili haksız iddiada bulunmak şüphesiyle tutuklanmasının ardından, yaşları 15-18 arasında değişen İsrailli turistler hiçbir suçlama yöneltilmeksizin serbest bırakılmıştı.

'YARGIÇ KARARINI ÖNCEDEN VERMİŞ'

Mağusa Bölge Mahkemesi'nde görülen davada yargıcın "Verdiğiniz ifadeler sahteydi" diye suçladığı sanık, avukatına dönerek "O zaten kararını çok önceden vermiş" tepkisini gösterdi.

Yüksek mahkemede temyize gideceklerini belirten avukatlardan Nicoletta Charalambidou, "Biz süreçte pek çok ihlal yaşandığına ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine inanıyoruz" dedi.

KIBRISLI KADINLARDAN PROTESTO

Kadın hakları örgütleri, polisin vakayı ele alış şekline soruşturma açılmasını talep ederken, Kıbrıs Rum Kesimi'nde tecavüz vakalarına yaklaşımın ve kurbanlarına muamelenin olumsuzluğunu eleştirdi.

Kadın hakları savunucusu 20 kadın, ağızlarına dudakların dikilerek kapatılmış gözüktüğü fularlar sararak duruşmaya katıldı.

'BİZ SANA İNANIYORUZ'

Şili'de başlayan ve dünyanın her yerinde kadına karşı şiddete dikkati çekmek için yapılan 'Las Tesis' eyleminin "Tecavüzcü sizsiniz" sözünü pankart olarak açan kadın aktivistler, kimliğinin saklı kalması için yüzü kapatılarak mahkemeden çıkarılan sanığa "Seninle birlikteyiz", "Sana inanıyoruz" diye bağırdı.

Protestocular arasında yer alan Maria Mappouridou, "Kıbrıs polisi ve hükümeti bu genç hanıma yanlış şekilde muamele etti" eleştirisini getirirken, Helena Gonata, "Herkes ona inanmamak için bir sebep bulacak. Tecavüz böyledir, kimse size inanmaz" değerlendirmesinde bulunarak ekledi:

"Biz kadınları konuşmaya teşvik etmek için çalışıyoruz. Pek çok kadın çıkıp konuşmaktan korkuyor."

YARGIÇTAN POLİSE YILDIZLI PEKİYİ

Avukatları, Britanyalı genç kadının, suçlamaları geri çektiğine dair bir ifadeyi imzalamaya polis tarafından zorlandığını savunuyor.

Mahkemede sanık, polisin kendisine düşmanca ve olumsuz şekilde davrandığını, ne olduğunu görmediği bir ifadeyi imzalattığı yönünde konuştu.

Yargıç ise polisin tümüyle doğru davrandığı ve kadına baştaki tecavüz iddiasını değiştirmesi için hiçbir baskı uygulanmadığı yönünde görüş beyan etti.

'GEREKİRSE AİHM'E GİDERİZ'

Britanyalı hukuki yardım grubu 'Justice Abroad', destek verdiği genç kadının davasını gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götüreceklerini duyurdu.

Justice Abroad'dan Michael Polak'ın yayımladığı açıklamada, "Bugünkü başarısızlığa rağmen, hem bir aydan uzun süre hapis yattıktan sonra seyahat yasağı nedeniyle Kıbrıs'ta 6 ay kalan genç için adaletin yerini bulması hem de Kıbrıs'ta cinsel suç kurbanlarına yönelik kültürün değişmesine yardım etme konusunda kararlıyız" denildi.

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Kıbrıs Rum Kesimi Atiye tecavüz Örtbas

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