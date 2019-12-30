Kıbrıs Rum Kesimi'nde tartışma yaratan tecavüz kararı!

Kadın hakları örgütleri, 19 yaşındaki kadının hem polis hem de medyanın kötü muamelesine uğradığını söyleyerek karara tepki gösterdi.

Mağusa Bölge Mahkemesi, tecavüz suçlamasında bulunan Britanyalı genç hakkında kamusal fesat çıkarmak suçundan mahkumiyet kararı verdi.

Bu suç 1 yıl hapis ve 1700 euro para cezası öngörürken, cezanın açıklanması 7 Ocak'a ertelendi.

Kadın hakları örgütleri, 19 yaşındaki kadının hem polis hem de medya tarafından aşağılandığı ve kötü muamele gördüğünü söyleyerek kararı protesto etti.

'YAŞLARI 15-18 ARASI DEĞİŞEN 12 İSRAİLLİ'DEN TECAVÜZ' İDDİASI

Kıbrıs Rum mahkemesinde suçlamaları kabul etmeyen Britanyalı turist, 17 Temmuz'da Ayia Napa'da bir otelde 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığını öne sürmüştü.

Aynı ay içinde kadının hayali bir suçla ilgili haksız iddiada bulunmak şüphesiyle tutuklanmasının ardından, yaşları 15-18 arasında değişen İsrailli turistler hiçbir suçlama yöneltilmeksizin serbest bırakılmıştı.

'YARGIÇ KARARINI ÖNCEDEN VERMİŞ'

Mağusa Bölge Mahkemesi'nde görülen davada yargıcın "Verdiğiniz ifadeler sahteydi" diye suçladığı sanık, avukatına dönerek "O zaten kararını çok önceden vermiş" tepkisini gösterdi.