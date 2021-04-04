Kıbrıs savaşı ne zaman oldu? Kıbrıs savaşı kaç yıl sürdü?

Kıbrıs Savaşı’nın ilk adımları 1950 yılında atılmaya başlanmıştır. O dönemde Rumlar, Yunanistan’a katılmak için birçok faaliyette bulunmuştur. Bu sebeple bu olaya bir süre sonra Türkiye’de dahil olmuştur. Adada iki toplumlu bir Kıbrıs Devleti kurulması için harekete geçilmiştir. Ve böylece 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Savaşı başlatılarak Yunanistan’ın ilhakı önlenmiş ve Kıbrıslı Türklerin varlıkları güvence altına alınmıştır.

KIBRIS SAVAŞI NE ZAMAN OLDU?

Kıbrıs Barış Harekatı'na zemin hazırlayan gelişmeler 1959'da başladı. Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın 1959'da imzaladığı Zürih ve Londra anlaşmalarıyla bu ülkelerin garantörlüğünde Türk ve Rum halklarının eşitliğine dayalı Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu.

Rumlara ait silahlı gruplarca 1963'ten itibaren gerçekleştirilen saldırılar sonucu Kıbrıs Türkleri, ülke yönetiminden baskı ve zulümle uzaklaştırıldı. Adayı Yunanistan'a bağlama hedefine ulaşmak isteyen Rumların yürüttükleri saldırılar ve ambargolar 1963-1974 yılları arasında artarak devam etti.

EOKA-B liderlerinden Nikos Sampson, Yunanistan'da iktidarda bulunan cuntanın desteğiyle gerçekleştirdiği darbeyle 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi.