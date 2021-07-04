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Kıbrıs'ta kontrol altına alınamayan yangına müdahale için bir dizi ülke yardım gönderdi

04.07.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs'ta Cumartesi günü çıkan ve yetkililerin "ülke tarihinin en kötüsü" olarak nitelendirdiği devasa orman yangınında 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kıbrıs'ta kontrol altına alınamayan yangına müdahale için bir dizi ülke yardım gönderdi

Kıbrıs'ta Cumartesi günü çıkan ve yetkililerin "ülke tarihinin en kötüsü" olarak nitelendirdiği devasa orman yangınında 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yunanistan, İtalya ve İsrail yardım için itfaiye uçakları gönderirken, Ada'da konuşlanmış İngiliz askerlerinin de yangın söndürme çalışmalarına katıldığı belirtiliyor.

Şiddetli rüzgarların körüklediği yangın Limasol bölgesini etkiliyor. Çok sayıda köy boşaltıldı.

Yangının Trodos sıradağlarının eteklerinde 50 kilometrekareyi aşan çam ormanı ve yoğun bitki örtüsü ile kaplı bir alanda yayıldığı bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs makamlarının hayatını kaybedenlerin Mısırlı olduklarına dair kendilerini bilgilendirdiğini açıkladı.

Kurbanların, arabaları yangın tarafından tahrip edildikten sonra kaybolduğu bildirilen Mısırlı tarım işçileri olduğu tahmin ediliyor.

Yerel basın, kurbanların cansız bedenlerinin Odos köyü yakınlarında yanmış araçlarından yaklaşık 400 metre uzakta bulunduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Nicos Nouris Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bütün belirtiler, bu kişilerin dünden beri aradığımız dört kayıp kişi olduğunu destekliyor" dedi.

Larnaka'da yangının tahrip ettiği bir ev ve araç

Yangının Limasol ve Larnaka'nın kuzeyini etkilediği bildiriliyor

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, yangın ile ilgili olarak "trajedi" ifadesini kullandı ve Kıbrıs harekâtının gerçekleştiği yıla işaret ederek yangını "1974'ten beri en büyün yangın" olarak nitelendirdi.

Orman Dairesi Müdürü Charalambos Alexandrou yerel televizyona verdiği demeçte yangını, "Kıbrıs tarihindeki en kötü orman yangını" olarak nitelendirdi.

Bu arada kundakçılık şüphesiyle 67 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Polis, bir görgü tanığının, şüpheliyi Cumartesi günü yangının başladığı sırada Limasol'un kuzeydoğusundaki Arakapas köyünden uzaklaşırken gördüğünü söyledi.

İtfaiyeciler yangının bir ulusal parka ulaşmasını engellemeye çalışıyor

Arakapas'ta yaşayan Vassos Vassiliou, yangının "kasırga gibi geçtiğini" ve "her şeyi yok ettiğini" söyledi.

Kıbrıs, bir haftadır 40 °C'ye ulaşan sıcaklıkların görüldüğü sıcak hava dalgası yaşıyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin sıcak hava dalgaları gibi aşırı hava olaylarının sıklığını artırmasının beklendiğini söylüyor ancak yangının nedeni henüz belirlenmiş değil.

İtfaiyeciler, Machairas Ulusal Parkı'na yayılmasını önlemek için çabalıyor.

Avrupa Komisyonu'nun kriz yönetimi başkanı Janez Lenarcic, koordineli bir müdahalenin sürdüğünü söyledi. Komisyon, AB'nin Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi'nin yangını takip ettiğini de açıkladı.

Limasol yakınlarındaki üssü bulunan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin de yangına helikopterlerle müdahale ettiği bildirildi.

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