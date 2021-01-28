Kıbrıs'ta Türk tarafı hangi adımları atacak, iki devletli çözüm mümkün mü?

Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar arasında on yıllardır Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen barış görüşmelerinde bugüne kadar "iki toplumlu, iki bölgeli federasyon" çözümü üzerine çalışıldı. Ancak bu görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Kıbrıs Cumhuriyeti, adanın güneyindeki nüfusun çoğunluğu Rum olan bölgeyi yönetiyor. Türklerin adanın kuzeyinde 1983'te tek taraflı ilan ettikleri devleti ise (KKTC) Türkiye dışında hiçbir ülke tanımadı.

Kuzey Kıbrıs'taki Türk yönetimi tüm bu görüşmelerin sonuçlanmamasından Kıbrıslı Rumları sorumlu tuttu, Ankara'nın da desteğini alarak geçen yılın yaz aylarından bu yana çözüm konusundaki yaklaşımını değiştirdi.

Artık Türk tarafı, federasyon yerine "eşit haklara sahip iki egemen devlete" dayalı bir çözüm istiyor.

Kuzey Kıbrıs'ta Ekim ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Ankara'ya yakınlığıyla bilinen eski Başbakan Ersin Tatar kazandı. Ulusal Birlik Partisi lideri Tatar kampanyasında, seçimi kazanması halinde Kıbrıslı Rumlarla iki devletli çözüm için masaya oturacağını söylemişti.