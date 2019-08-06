"Kıbrıs'ta yaşayanlarla akrabalığımız 1571'e kadar gidiyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Biz, Kıbrıs'ta yaşayanlarla sadece 1974'te tanışmış değiliz, akrabalığımız ve hukukumuz 1571'e kadar gidiyor." dedi.

Bakan Dönmez, Lefkoşa'ya bağlı Değirmenlik köyündeki Camialtı Mahallesi Muhtarlığı önünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinliğe, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edildiğini, ardından Bakan Taçoy ile Başbakan Tatar'ın da yer aldığı bir değerlendirme toplantısına katıldığını söyledi.

Kıbrıs'ın Türkiye için önemine değinen Dönmez, şöyle konuştu:

"Biz, Kıbrıs'ta yaşayanlarla sadece 1974'te tanışmış değiliz, akrabalığımız ve hukukumuz 1571'e kadar gidiyor. Siz üzüldüğünüzde biz üzülüyoruz, siz sevindiğinizde biz de mutlu oluyoruz. Ortak tasa, kıvanç ve gelecek bizi birleştiriyor. Bugüne kadar biz sizin yanınızda olduk, endişe etmeyin bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hakkınızı, hukukunuzu ve menfaatlerinizi sonuna kadar savunmaya kararlıyız."