Kibrit kutusu boyutunda! Görenleri şaşırtıyor: Fiyatı ise...

Oyun dünyası gittikçe büyüyor ve yeni yeni cihazlar aramıza katılıyor. Son zamanlarda taşınabilir ve bir bilgisayar kadar güçlü taşınabilir oyun konsolları konuşulurken, nostaljik Game Boy'dan ilham alan yeni bir taşınabilir oyun konsolu şu sıralar bir kitle fonlama platformu üzerinden bağış topluyor.

KİBRİT KUTUSU BOYUTUNDA OYUN KONSOLU

The Verge'ün aktardığına göre; Arduboy Mini isimli bu cihaz, yaklaşık kibrit kutusu boyutunda. 8 bitlik oyun konsolu, monokromatik 128 x 64 piksel OLED ekrana sahip. 16MHz ATmega32u4 işlemciye ve 6 düğmeye (Arkasında konsolu sıfırlamak için kullanılan bir düğme daha bulunuyor) ev sahipliği yapan cihazın, kodlamayı keşfetmeye teşvik eden açık bir tasarımının olduğu ve 8-bit oyun geliştirme imkanı tanıyacağı söyleniyor.



(Fotoğraf kaynakları: Arduboy Mini Kickstarter sayfası)

Diğer bir dikkat çeken nokta cihazın dahili bir hoparlör veya pil ile gelmiyor oluşu. Bunun yerine, cihazın arkasında hem pil hem de hoparlör için lehim noktaları bulunuyor. Cihazı çalıştırmak için USB-C portuna bağlı taşınabilir bir pil kullanılabiliyor.

300'den fazla 8-bit retro esintili oyundan oluşan bir kütüphanenin küçük konsola önceden yüklenmiş olarak geldiği belirtiliyor.

İŞTE FİYATI

İsteyenler şu anda bir kitle fonlama platformu üzerinden 29 dolar ödeyerek hem projeye destek olabiliyor hem de cihazın ön siparişini verebiliyor. Tahmini teslim tarihi olarak ise Haziran 2023 veriliyor.

