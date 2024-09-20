Kibyra Antik Kenti'nde bulunuyor! Tüm dünyada yapım tekniği açısından tek: Medusa Mozaiği

Burdur Gölhisar ilçesindeki, 2 bin 300 yıllık geçmişe sahip Kibyra Antik Kenti'nde yaklaşık 18 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları iki önemli eserin bulunmasına şahitlik etti.

Odean kazıları sırasında, dünyada yapım tekniği açısından tek olan Medusa mozaiği bunlardan biri. 2023 yılında restorasyonu tamamlanarak su akar hale getirilen anıtsal çeşme de dikkat çeken buluntular arasında yer aldı.

NEREDEYSE YARI YARIYA

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti, son yıllarda ziyaretçilerin en önemli uğrak noktaları haline geldi. Antik kent, geçen yıl aynı zamana oranla ziyaretçi kapasitesini %45 arttırdı.

Kazı başkanı, MAKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, Kibyra Antik Kenti'nin, ileriki yıllarda Efes ve Pamukkale gibi önemli bir tarihsel ziyaret alanı haline geleceğini söyledi. Prof. Dr. Özüdoğru, "Kibyra'da 2006 yılından bugüne sürdürdüğümüz kazılarda önemli anıtsal yapılar ortaya çıkmıştı. Bunlardan özellikle Kibyra'yı ulusal ve uluslararası seviyede tanıtan dünyada yapım tekniğiyle tek olma özelliğine sahip Medusa mozaiğimiz var. 2019 yılından başlayarak kazısını tamamladığımız bir anıtsal çeşmemiz var.

'EFES GİBİ PAMUKKALE GİBİ OLACAK'

Özüdoğru, kazı çalışmalarının çeşmenin yer aldığı agoranın üçüncü terasındaki meydanda devam ettiğini ve yeni yapılar ortaya çıktığını da söyledi. Özüdoğru, "Umuyoruz bu ziyaretçi artışı devam eden kazı çalışmalarımızla daha da ileri seviyelere taşınacak ve Kibyra önümüzdeki yıllarda tıpkı ülkemizdeki bir Efes gibi, Pamukkale gibi önemli bir tarihsel ziyaret alanı haline gelecek" diye konuştu.

(DHA)