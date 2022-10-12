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Kıdem tazminatı brütten nete çevirme hesaplama işlemi: Kıdem tazminatı brüt alacağın nete çevrilmesi nasıl yapılır?

12.10.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel sektörde ya da kamu alanında çalışan kişilerin haklarını koruyan birçok uygulama vardır. Bu uygulamalardan biri de kıdem tazminatıdır. Kanunda belirtilen şartları yerine getiren işçi işvereninden kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Aynı zamanda iş akdinin işveren tarafından sonlandırılması da kıdem tazminatı hakkını doğurur. Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanarak ödenir.

Kıdem tazminatı brütten nete çevirme hesaplama işlemi: Kıdem tazminatı brüt alacağın nete çevrilmesi nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Kıdem tazminatı brütten nete çevirme nasıl yapılır?
  • Brütten net ücret hesaplama nasıl olur?
  • İşçi alacaklarının brüt/net hesabı nasıl yapılır?

Brüt ücretler üzerinden yapılan kıdem tazminatı ödemeleri brütten nete çevirme formülü ile hesaplanır. Bunun dışında bazı siteler aracılığı ile de bu hesaplama gerçekleştirilebilir. Sayfada çıkan ilgili kutular doldurularak otomatik hesaplama yapılır.

Davalık durumlarda eğer alacaklı olan işçi net rakamlar üzerinden bir talepte bulunmadıysa tüm işçi alacakları brüt ücret üzerinden hesaplanarak yapılır. Çalışan kişi, o işyerinde ne kadar zamandır çalışıyorsa bu süre en son aldığı brüt ücret ile çarpılır.

Bu bir yıla ek olarak geçen süreler, eğer bir yılı bulmuyorsa küsurat olarak kabul edilir. Bu küsuratlar de brüt ücret aylık otuz güne bölünerek hesaplanır.

Kıdem tazminatı brütten nete çevirme nasıl yapılır?

Otomatik olarak hesap yapan bazı siteler dışında formül uygulanarak brüt işçi alacaklarının nete çevrilmesi işlemi gerçekleştirilebilir. Bu formül için şu rakamların bilinmesi gerekmektedir:

Brüt Kıdem Tazminatı, Net Kıdem Tazminatı, Brüt İhbar Tazminatı, Net İhbar Tazminatı, Brüt Fazla Mesai Alacağı, Net Fazla Mesai Alacağı, Brüt UBGT (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı), Hafta Tatili Alacağı, Net UBGT ve Hafta Tatili Alacağı, Brüt ve Net Yıllık İzin Alacağı, Brüt Kötü Niyet Tazminatı, Net Kötü Niyet Tazminatı.

Brütten net ücret hesaplama nasıl olur?

Brütten nete çevirme hesaplaması yapmak için belirlenmiş bir formül vardır. Bu formüle göre net maaş ve brüt maaştan kesintiler yapılır. Brüt maaş hesaplamak için formül şudur:

Net Maaş + SGK Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi: Brüt Maaş

Brüt üzerinden net maaş ise şu formül ile hesaplanır:

Brüt Maaş – (SGK Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi: Net Maaş)

Bu formüller dışında bazı internet sitelerinde otomatik hesaplamalar da yapılmaktadır. Bu sayfalardaki ilgili kutucuklara yukarıdaki bilgiler girilerek hesaplama yapılabilir.

İşçi alacaklarının brüt/net hesabı nasıl yapılır?

İşçi alacakları brüt olarak hesaplanır ve ödeme brüt rakam üzerinden yapılır. Tazminat ödemelerinin mahkemeye taşındığı durumlarda, davacı olan alacaklı kişi talebini net türündeki rakam üzerinden yaparsa kanunlar gereği bu talep üzerinden işlem yapılır.

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