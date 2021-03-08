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Kıdem tazminatı nedir? İşte kıdem tazminatı hesaplaması!

08.03.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Kıdem tazminatı nedir? İşte kıdem tazminatı hesaplaması!

Çalışan kesimin uzun yıllardır gündeminde olan kıdem tazminatı, birçok işveren ve işçi tarafından en fazla araştırılan konular arasında olma özelliğini hala koruyor. Özellikle iş hayatına yeni giren kişiler arama motorları üzerinden “Kıdem tazminatı nedir?” sorusunun cevabını sıklıkla araştırıyor. Peki kıdem tazminatı nedir? İşte kıdem tazminatı hesaplaması!

Kıdem tazminatı çalışma hayatına yeni giren veya çalışma hayatı içerisinde bulunan herkesin en çok merak ettiği konulardan biri. Kıdem tazminatı, ekonomik yaşamda gündemde kendine en çok yer bulan konular arasında yer alıyor. Birçok vatandaş ise “Kıdem tazminatı nedir?” sorusunu soruyor. Peki kıdem tazminatı nedir? İşte kıdem tazminatı hesaplaması! Tüm detaylarıyla haberimizde…

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır. Çalışan bu tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olmalıdır. Aynı kuruma bağlı farklı işyerleri için de bu şart geçerlidir. Ayrıca çalışanın işten çıkarılmış olması da kıdem tazminatı alabilmenin şartlarından biridir. İşçi kendi isteğiyle yani istifasıyla ancak belirli sebeplerden dolayı kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Öte yandan kıdem tazminatı işçileri ilgilendirir ve memurlar kıdem tazminatı alamazlar.

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KIDEM TAZMİNATI KİMLERE VERİLİR?

Kıdem tazminatına hak kazanmak için aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olmak gerekmektedir. Eğer kişi kendi isteğiyle işten ayrılırsa kıdem tazminatı alamaz. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanabiliyor.
Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını dolduranlar kendi isteğiyle işten ayrılsa bile kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, son iş yerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Tam yıl dışında kalan süre için ise, 30 gün üzerinden oranlama yapılarak tazminat miktarı hesaplanır. Burada bilinmesi gereken bir konu; kıdem tazminatının tavan tutarıdır. 2021 yılı için Ocak ayında belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarı 7.638,96 TL’dir. Yani brüt ücreti bu rakamdan yüksek olan işçilerin alabileceği tazminat yıllık olarak bu tutarda olacaktır.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

  • Çalışanın çalıştığı toplam süre belirlenir.
  • Çalışanın çalıştığı toplam yıl sayısı ile aldığı son brüt ücret (yol, yemek ve diğer yan ödemelerle birlikte) çarpılır.
  • Tam yıl sürenin dışında kalan sürenin toplam gün sayısı belirlenir ve günlük brüt ücretle çarpılır.
  • Ortaya çıkan tutardan %0,759 oranında damga vergisi kesilir ve geriye kalan tutar, kıdem tazminatı tutarını gösterir ve çalışana bu tutar ödenir.

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