Kıdem tazminatı çalışma hayatına yeni giren veya çalışma hayatı içerisinde bulunan herkesin en çok merak ettiği konulardan biri. Kıdem tazminatı, ekonomik yaşamda gündemde kendine en çok yer bulan konular arasında yer alıyor. Birçok vatandaş ise “Kıdem tazminatı nedir?” sorusunu soruyor. Peki kıdem tazminatı nedir? İşte kıdem tazminatı hesaplaması! Tüm detaylarıyla haberimizde…

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır. Çalışan bu tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olmalıdır. Aynı kuruma bağlı farklı işyerleri için de bu şart geçerlidir. Ayrıca çalışanın işten çıkarılmış olması da kıdem tazminatı alabilmenin şartlarından biridir. İşçi kendi isteğiyle yani istifasıyla ancak belirli sebeplerden dolayı kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Öte yandan kıdem tazminatı işçileri ilgilendirir ve memurlar kıdem tazminatı alamazlar.