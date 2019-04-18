"Kıdem tazminatında tarafların görüşleri sürece dahil edilecek"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kıdem tazminatında yeni sisteme ilişkin, "Burada en önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşlerinin ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması. Dolayısıyla tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla her tarafın müsterih olacağı, herkesin mutlu olacağı bir düzenlemeyi, bir çözümü bulacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim." dedi.

Bakan Selçuk, Memur-Sen tarafından düzenlenen "İşin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansa katıldı.

Buradaki konuşmasında gündemdeki kıdem tazminatı düzenlemesine değinen Selçuk, kıdem tazminatının sadece bugünün konusu olmadığını, eskiden beri gündemde olan bir konu olduğunu söyledi.

Kıdem tazminatının hem hükümetin hem sosyal tarafların gündeminde olduğunu ve Yeni Ekonomi Programında da yer aldığını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Son açıklanan yapısal dönüşüm adımları çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. Burada en önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşlerinin ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması. Dolayısıyla tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla her tarafın müsterih olacağı, ülkemizin, işverenimizin, çalışanlarımızın ve çalışma hayatımızın faydasına olacak, herkesin mutlu olacağı bir düzenlemeyi, bir çözümü bulacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim."