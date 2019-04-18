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"Kıdem tazminatında tarafların görüşleri sürece dahil edilecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:12 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "(Kıdem tazminatında yeni sistem) Burada en önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşlerinin ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması. Dolayısıyla tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla her tarafın müsterih olacağı, herkesin mutlu olacağı bir düzenlemeyi, bir çözümü bulacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kıdem tazminatında yeni sisteme ilişkin, "Burada en önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşlerinin ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması. Dolayısıyla tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla her tarafın müsterih olacağı, herkesin mutlu olacağı bir düzenlemeyi, bir çözümü bulacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim." dedi.

Bakan Selçuk, Memur-Sen tarafından düzenlenen "İşin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansa katıldı.

Buradaki konuşmasında gündemdeki kıdem tazminatı düzenlemesine değinen Selçuk, kıdem tazminatının sadece bugünün konusu olmadığını, eskiden beri gündemde olan bir konu olduğunu söyledi.

Kıdem tazminatının hem hükümetin hem sosyal tarafların gündeminde olduğunu ve Yeni Ekonomi Programında da yer aldığını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Son açıklanan yapısal dönüşüm adımları çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. Burada en önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşlerinin ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması. Dolayısıyla tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla her tarafın müsterih olacağı, ülkemizin, işverenimizin, çalışanlarımızın ve çalışma hayatımızın faydasına olacak, herkesin mutlu olacağı bir düzenlemeyi, bir çözümü bulacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim."

- "Bu değişimi en iyi şekilde yönetmek zorundayız"

Teknolojik gelişim sürecinin yeni imkan ve fırsatlar sunarken diğer taraftan da bazı tehditleri beraberinde getirdiğine dikkati çeken Selçuk, "Ailelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, ilgili tüm taraflarla insanlık tarihini yeniden şekillendiren bu değişimi en iyi şekilde yönetmek zorundayız. Toplum olarak bu süreci doğru yönetebilir, neslimizi yeni koşullara uygun bir şekilde hazırlar ve yetiştirirsek eğer, sadece ülkemize değil insanlığa da büyük bir katkımız sunmuş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, dijital teknolojilerin yaygınlaşmasının yeni sanayi devriminin de ortaya çıkmasına yol açtığını belirterek, şöyle devam etti:

"Endüstriyel robotların, akıllı yazılımların, yapay zekanın getirdiği avantajlar; iş dünyasında ve fabrikalarda makineleşmenin yaygınlığını hızla artırmakta. Diğer taraftan bu dönüşümün, mevcut pek çok iş ve görev türünün gelecekte değişmesine veya yeniden tasarlanmasına sebep olacağı da öngörülmekte. Bu değişim, kurum ve kuruluşların yeni rekabet koşullarına hazırlanmalarını zorunlu hale getiriyor."

- "Değişimin getirdiği fırsatları değerlendireceğiz"

Türkiye'nin yeni sanayi devriminde "Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye" olarak tanımlanan bir süreci sürdürdüğünü vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gelecek; bilgi temelli ekonomi üzerine kurulacaktır.' ifadesi hem bu sürecin önemini vurguluyor hem de hedef perspektifimizi zenginleştiriyor. Hükümetimiz, dijital dönüşümde kamu hizmetlerini; sosyal ve ekonomik hayatı çok boyutlu ve küresel ölçekte etkileyecek önemli bir gelişme olarak ele alıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 'Dijital Dönüşüm Ofisi'nin kurulması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 'Türkiye'nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası' ile 'İmalat Sanayinin Dijital Dönüşümü Raporu ve Yol Haritası'nın hazırlanması, 'Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu'nun kurulmuş olması çok önemli adımlarımızdır."

Bakan Selçuk, hükümetlerinin teknolojik dönüşümde attığı adımların devrim niteliğinde olduğunu dile getirerek, "Bu teknolojilere sahip olmak nitelikli insan gücüne, ciddi tekabül süreçlerine ve güçlü mali bir yapıya sahip olmayı gerektiriyor. İnşallah daha parlak bir geleceği şekillendirmek ve toplumlarımızın yapısını güçlendirmek için bu değişimin getirdiği fırsatları değerlendireceğiz." dedi.

- Bilişim sektöründeki kurslara 60 bin kişi katıldı

Geçmişte önemli olan fiziksel gücün yerini bugün fikir gücünün aldığına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak en önemli gündem maddelerimizden birisi de işin geleceği. Bu kapsamda, ILO'nun hazırlamış olduğu 'Daha Parlak Bir Gelecek İçin İş Raporu'nu da titizlikle inceledik. Esasen, İŞKUR'un yaptığı İşgücü Piyasası Araştırmalarında da ele aldığımız başlıklardan birisi 'İş'in Geleceği'. Bu araştırmada özellikle iş gücü piyasasının talep boyutunu ele alarak, mevcut açık işler ve gelecek dönemde iş gücünün eğilimlerini inceliyoruz. Çıkan sonuçlarımızı kısa dönemde iş gücü yetiştirilmesi için temel veriler olarak kullanıyoruz."

Son 5 yılda bilişim sektöründe düzenledikleri mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarına 60 binden fazla kişi katıldığını bildiren Selçuk, bu eğitimleri tamamlayanların yüzde 60'ından fazlasının sektörde kalıcı olarak istihdam edildiğini sözlerine ekledi.

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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kıdem tazminatı Memur Sen

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