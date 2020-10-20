Kıl kökü iltihabı nedir? Nasıl anlaşılır?

Pek çok insanda sıklıkla görülen kıl kökü iltihabı, bazen ağrılı durumlara neden olabilmekte. Çok farklı sebepleri olan bu rahatsızlığı önlemek, yaşayanlar için ise tedavi etmek mümkün. Peki kıl kökü iltihabı nedir?

Kıl kökü iltihabı nedir?

Kıl kökü iltihabı pek çok farklı sebepten meydana gelebilen bir cilt rahatsızlığıdır. Sıklıkla kafa derisi, sakal derisi, bacaklar ve cinsel organların bulunduğu bölgelerde görülür. Kıl kökü iltihaplanması genellikle köklerin sıkıştırıldığı alanlarda meydana gelmektedir. İltihaplanma oluşumuna sebep olan şey ise bir bakteridir. Bunun yanında bazı mantar türleri de iltihaplanmaya sebep olabilir. Bu gibi sorunlarla en iyi mücadele buna karşı önlemler almaktır. Eğer rahatsızlık baş göstermişse mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Kıl Kökü İltihaplanmasının Nedenleri

Kıl kökü iltihaplanmasının ne olduğunu öğrendik. Peki kıl kökü iltihabı neden olur? Bu cilt rahatsızlığına pek çok şey sebep olabilmektedir.

Tıraş olmak: Tıraş genellikle sakal bölgesinde kıl kökü iltihaplanmasına sebep olmaktadır. Bıçağın cilt yüzeyine değmesi buna sebep olabilmektedir. Yanlış Epilasyon: Epilasyon aşamasında kılların yanlış alınması buna sebep olabilir. Dar kıyafetler giymek: Dar kıyafetler dilde temas ettikleri yerde kılları gözeneklere hapsederek iltihaplanmalarına sebep olabilir. Saçları çok sıkı bağlamak: Kafa derinizde çok sık iltihaplanma oluyorsa bunun sebebi saçınızı çok sıkı bağlamanız olabilir. Cildin nefes almasını engelleyici durumlar Kalitesiz makyaj malzemeleri: Makyaj malzemeleri içeriklerindeki farklı ürünler ile gözeneklere ve deriye zarar verebilir. Nu sebeple kıl köklerinde iltihaplanma olabilir. Bunun yanında şampuan kullanımı da oldukça önemlidir. Kalitesiz ya da cilt tipinize uygun olmayan şampuanlar da buna sebep olabilir. Kirli havuz ve jakuziler: Kirli ve nemli bu tür alanlar bakterilerin cildinize yerleşmesine sebep olabilir. Gözeneklerin kapanması Aşırı kilo: Fazla kilo deri altında yağ birikimine sebep olabilir. Bunun sonucunda deri kökü iltihaplanabilir. Kesikler: Kesikler deri yüzeyini savunmasız bırakır. Bu da iltihaplanmaya sebep olabilir.

Kıl kökü iltihaplanmasına neden olacak pek çok başka şey daha sayılabilir. Pek çok insan yukarıdaki sebepler dolayısıyla bu sıkıntıdan muzdarip. Bundan önce kıl kökü iltihabını tanıdık. Peki cildimizde kıl kökü iltihabı nasıl anlaşılır? En önce bu soruya cevap vermekte fayda var.