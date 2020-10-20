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Kıl kökü iltihabı nedir? Nasıl anlaşılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.10.2020 17:14 | Son Güncelleme

Deri rahatsızlıkları genellikle cilt yüzeyinde rahatsızlık verici görüntülere sebep olur. Bunun yanında bazı deri rahatsızlıkları acılı bir sürec geçirmeye sebep olabilmekte. Kıl kökü iltihabı da bunlardan bir tanesi.

Kıl kökü iltihabı nedir? Nasıl anlaşılır?

İçindekiler

  • Kıl kökü iltihabı nedir?
  • Kıl Kökü İltihaplanmasının Nedenleri
  • Kıl Kökü İltihabı Nasıl Anlaşılır?
  • Kıl Kökü İltihabı Tedavisi
  • Kıl Kökü İltihabı Nasıl Önlenir?

Pek çok insanda sıklıkla görülen kıl kökü iltihabı, bazen ağrılı durumlara neden olabilmekte. Çok farklı sebepleri olan bu rahatsızlığı önlemek, yaşayanlar için ise tedavi etmek mümkün. Peki kıl kökü iltihabı nedir?

Kıl kökü iltihabı nedir?

Kıl kökü iltihabı pek çok farklı sebepten meydana gelebilen bir cilt rahatsızlığıdır. Sıklıkla kafa derisi, sakal derisi, bacaklar ve cinsel organların bulunduğu bölgelerde görülür. Kıl kökü iltihaplanması genellikle köklerin sıkıştırıldığı alanlarda meydana gelmektedir. İltihaplanma oluşumuna sebep olan şey ise bir bakteridir. Bunun yanında bazı mantar türleri de iltihaplanmaya sebep olabilir. Bu gibi sorunlarla en iyi mücadele buna karşı önlemler almaktır. Eğer rahatsızlık baş göstermişse mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Kıl Kökü İltihaplanmasının Nedenleri

Kıl kökü iltihaplanmasının ne olduğunu öğrendik. Peki kıl kökü iltihabı neden olur? Bu cilt rahatsızlığına pek çok şey sebep olabilmektedir.

  1. Tıraş olmak: Tıraş genellikle sakal bölgesinde kıl kökü iltihaplanmasına sebep olmaktadır. Bıçağın cilt yüzeyine değmesi buna sebep olabilmektedir.
  2. Yanlış Epilasyon: Epilasyon aşamasında kılların yanlış alınması buna sebep olabilir.
  3. Dar kıyafetler giymek: Dar kıyafetler dilde temas ettikleri yerde kılları gözeneklere hapsederek iltihaplanmalarına sebep olabilir.
  4. Saçları çok sıkı bağlamak: Kafa derinizde çok sık iltihaplanma oluyorsa bunun sebebi saçınızı çok sıkı bağlamanız olabilir.
  5. Cildin nefes almasını engelleyici durumlar
  6. Kalitesiz makyaj malzemeleri: Makyaj malzemeleri içeriklerindeki farklı ürünler ile gözeneklere ve deriye zarar verebilir. Nu sebeple kıl köklerinde iltihaplanma olabilir. Bunun yanında şampuan kullanımı da oldukça önemlidir. Kalitesiz ya da cilt tipinize uygun olmayan şampuanlar da buna sebep olabilir.
  7. Kirli havuz ve jakuziler: Kirli ve nemli bu tür alanlar bakterilerin cildinize yerleşmesine sebep olabilir.
  8. Gözeneklerin kapanması
  9. Aşırı kilo: Fazla kilo deri altında yağ birikimine sebep olabilir. Bunun sonucunda deri kökü iltihaplanabilir.
  10. Kesikler: Kesikler deri yüzeyini savunmasız bırakır. Bu da iltihaplanmaya sebep olabilir.

Kıl kökü iltihaplanmasına neden olacak pek çok başka şey daha sayılabilir. Pek çok insan yukarıdaki sebepler dolayısıyla bu sıkıntıdan muzdarip. Bundan önce kıl kökü iltihabını tanıdık. Peki cildimizde kıl kökü iltihabı nasıl anlaşılır? En önce bu soruya cevap vermekte fayda var.

Kıl Kökü İltihabı Nasıl Anlaşılır?

Kıl kökü iltihabı kendini kolay belli eden bir cilt problemidir. Bu sebeple kıl kökü iltihabı kolayca anlaşılabilir. En belirgin özelliği cilt yüzeyindeki kızarıklık ve hafif yanma hissidir. Deri altında biriken bakteriler kıl kökünde ağrıya ve kızarıklığa sebep olur. Diğer belirtilerden biri de deri altında sarı renkli, sivilceye benzeyen bir iltihap birikintisidir. Kıl kökündeki bakteriler burada sivilceyi andıran bir iltihaba sebep olur. Cilt yüzeyine baktığınızda bunları gözlemliyorsanız kıl kökü iltihabınız olabilir. Bu durum bazı ciltlerde oldukça yaygın olabilmektedir. Vücudun farklı bölgelerinde görülebilir. Bu sebeple bunu gördüğünüzde bir uzmana danışmakta fayda vardır. Peki kıl kökü iltihabı nasıl geçer, tedavisi var mı ya da kıl kökü iltihabı kremi ile geçer mi?

Kıl Kökü İltihabı Tedavisi

Kıl kökü iltihabı tedavisi yaygın olarak doktor denetiminde ve tavsiyesi ile kullanılması gereken farmakolojik ilaçlar sayesinde gerçekleştirilir. Her cilt farklıdır. Her cildin ihtiyaçları da buna bağlı değişkenlik gösterir. Bu sebeple tedavi şekli ve kıl kökü iltihabı kremleri de değişkenlik göstermediğinden rahatsızlığınızı fark ettiğiniz anda doktora başvurmanız önemlidir. Kıl kökü iltihabı kremi genellikle hastalara doktorlar tarafından önerilir. Bu kremler deri altındaki bakterileri öldürerek iltihabın kurumasını sağlar. Bu sayede cilt temizlenmiş olur. Ve iltihap sebebi ile oluşan şişkinlik ve kızarıklık giderilir. Bunun yanında kıl kökü iltihabı tedavi yöntemlerinin nasıl olduğuna baktığımızda farmakojik ilaçların yanında bazı geleneksel yöntemler de görülebilmektedir. Fakat bu yöntemler uygulanmadan mutlaka doktorunuza danışmanız önerilir.

Kıl Kökü İltihabı Nasıl Önlenir?

Kıl kökü iltihabına ne iyi gelir konusundan uzun uzun bahsettik. Şimdi sıra kıl kökü iltihabının önüne geçmede. Kıl kökü iltihabı önlenebilen bir rahatsızlıktır. Bunun için ilk adım cilt temizliğidir. Cildinizi temiz tutmak gözeneklerde bakterilerin bulunmasını önler. Bu sayede deri altında ya da cilt kökünde iltihaplanma görülmez. Daha sonra yapılması gereken ciltte bu sorunun yaşanabileceği bölgelerde çok sıkan ve dar kıyafetler tercih etmemek. Örneğin dar paça pantolonlar bacaklardaki gözenekleri sıkıştırdığından bunun sonucunda kıl köklerinde iltihap görülebilir. Bunu önlemenin yolu daha geniş kıyafetler tercih etmek olabilir. Kıl kökü iltihabı nedenlerinden biri olan tıraş için alınabilecek önlem ise kendinize uygun bir tıraş bıçağı edinmek ve tıraş edeceğiniz bölgeyi tıraş öncesi ve tıraş sonrası temizlemek olmalıdır. Cilt bakımınızı düzenli yapmak ve epilasyon sonrası kılların göreneklerini açmak kıl kökü iltihabı oluşumunu büyük ölçüde engeller. Kese yapmak genellikle bu sorunun çözülmesi için sık tavsiye edilen şeylerden bir tanesidir. Kese yapmak cilt göreneklerini açar ve kılların daha kolay yüzeye çıkmasını sağlar. Kılların çıkacak yer bulamaması iltihaba sebep olacağından bunu kese yoluyla engellemek en işe yarar önlemlerden bir tanesi olacaktır.

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