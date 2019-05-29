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"Kılavuz kaptanlar deniz emniyetinin garantisidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 16:47 | Son Güncelleme

Deniz Emniyet Derneği Başkanı Cahit İstikbal, Kılavuzluk Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı.Deniz Emniyet Derneği Başkanı Cahit İstikbal, 27-31 Mayıs 2019 tarihleri arası etkinlikleri yapılan Kılavuzluk Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı.Türkiye’de kılavuzluk hizmetlerinin kamu ve özel sektör tarafından ikili bir altyapı üzerinden verildiğine değinen Deniz Emniyet Derneği Başkanı, "İster özel kuruluşlar, ister kamu kuruluşlarınca verilsin, Türkiye’de kılavuzluk hizmetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın denetimi ve gözetimi altında olduğundan hizmetlerin kalitesi güvence altındadır.

Deniz Emniyet Derneği Başkanı Cahit İstikbal, Kılavuzluk Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Deniz Emniyet Derneği Başkanı Cahit İstikbal, 27-31 Mayıs 2019 tarihleri arası etkinlikleri yapılan Kılavuzluk Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı.
Türkiye’de kılavuzluk hizmetlerinin kamu ve özel sektör tarafından ikili bir altyapı üzerinden verildiğine değinen Deniz Emniyet Derneği Başkanı, "İster özel kuruluşlar, ister kamu kuruluşlarınca verilsin, Türkiye’de kılavuzluk hizmetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın denetimi ve gözetimi altında olduğundan hizmetlerin kalitesi güvence altındadır. Türkiyemizin tüm limanlarında, Türk boğazlarında, İzmit ve Nemrut Körfezi ve İskenderun Körfezinde kılavuz kaptanlarımız deniz emniyetinin sağlanması adına haftada 7 gün, günde 24 saat çalışmaktadırlar" şeklinde konuştu.

"Gemiler SOLAS’a uymalı"
Yakın geçmişte, kılavuz kaptanların gemiye inerken ve binerken kullandıkları çarmıhta meydana gelen kazalar nedeniyle iki kılavuz kaptan meslektaşlarının hayatını kaybettiğini hatırlatan İstikbal; "Meslektaşlarımız Kaptan Lütfü Berk ve Kaptan Fahrettin Aksu, 2006 ve 2008 yıllarında çarmıh kazalarında hayatlarını kaybederek meslek şehidi olmuşlardır. 2006 yılında meslektaşımız Kaptan Lütfü Bark’i kaybettikten sonra, kılavuzluk haftası geleneğini başlatmıştık. Yaklaşık 13 yıldır bu hafta meslek şehitlerini anma ve kılavuzluk haftası olarak değerlendiriliyor. Bu vesile ile, çarmıh kazalarına meydan vermemek için, gerek limanlarımıza gelen gerekse boğazlarımızdan geçen tüm gemilerin çarmıh ve kılavuz kaptan transfer düzeneklerini Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS) gerekliliklerine uygun bulundurmalarını hatırlatmak isterim" dedi.

"Deniz emniyeti kültürü artmalı"
Cahit İstikbal, deniz emniyetinin tüm paydaşlarca benimsenen bir ortak kültür ile en ideal seviyeye çıkartılabileceğine vurgu yaparak, şunları söyledi: "Kılavuz kaptanlar emniyet kültürünün kitlelere aktarılmasında önemli imkanlara sahiptir. Çünkü bir ayakları karada, bir ayakları denizdedir. Denizcilik sektöründe hem karada hem de denizde yoğun olarak bulunan bir başka meslek dalı daha yoktur. Bu nedenle kılavuz kaptanlar emniyet kültürünün yaygınlaştırılması ve bu alanda farkındalık oluşturulmasında kilit role sahiptirler".
İstikbal, 27-31 Mayıs Meslek Şehitlerini Anma ve Kılavuzluk Haftalarının ’kazasız emniyetli denizler’ hedefi için önemli bir farkındalık fırsatı olduğunu belirtti.

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