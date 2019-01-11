Kılıçdaroğlu, 1 milyon liradan fazla tazminat kaybetti

Bu davalardan en çok konuşulanı ise dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin açtıkları oldu. Yolsuzluk iddiaları üzerine Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ve CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'tan 13 ayrı tazminat davasında 80 bin lira tazminat kazanmış ve bu parayla şehirde 3,5 ton sucuk dağıtmıştı.

Kılıçdaroğlu hakkında, bazı bakanlar ve belediye başkanları tarafından da davalar açıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, CHP TBMM Grubunun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararı sonrası, Kılıçdaroğlu'nun kazandığı ve kaybettiği tazminat davaları yeniden gündeme geldi.

İddialar üzerine açılan davalarda Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin "aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar ve hakaretler içerdiği" belirtilerek, Erdoğan adına 500 bin lira, çocukları ve diğer yakınları için de toplam 1 milyon lira manevi tazminat talep edilmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük tazminatı ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle açılan tazminat davasında kaybetmişti.

Kılıçdaroğlu bu dönemde çeşitli bakanlar hakkında gündeme getirdiği iddialara ilişkin davalarda 5 bin lira ile 30 bin lira arasında değişen miktarlarda para ödemeye mahkum edilmişti.

Güncellenen mal varlığında ise Kılıçdaroğlu'nun daha önce Balıkesir Burhaniye'de bulunan yazlığının olmadığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun, tazminat ödemesi için yazlığı 500 bin liraya sattığı öğrenilirken, ayrıca mal beyanında 200 bin lira da borçlu olduğu görüldü.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı 13 davadan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından feragat etmişti. Aynı süreçte Kılıçdaroğlu da Erdoğan aleyhinde açtığı 3 davadan vazgeçti.

Bu arada Erdoğan adına, avukatları tarafından Kılıçdaroğlu hakkında yakın zamanda açılmış, biri 1 milyonluk, diğeri de 250 bin liralık olmak üzere iki dava daha bulunuyor.

- "Küçük tazminatlar istiyor"

Parti kaynakları ise Kılıçdaroğlu'nun büyük miktarlarda tazminat içeren davalar yerine düşük miktarları tercih ettiğini ve bu yönde dava açtığını belirtiyor. Parti yetkilileri bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun büyük miktarlarda kazandığı bir tazminat davası bulunmadığını kaydediyor. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik hakaretlerde ise 18 yaşından küçüklere dava açmadığı ifade edildi.