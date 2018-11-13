Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi başladı

İYİ Parti ve CHP’nin yerel seçimde ittifak yapacağı söylentileri sonrası iki lider ilk kez bir araya geldi. İYİ Parti heyetinde Genel Sekreter Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu; CHP heyetinde Bülent Tezcan, Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı bulunuyor.

Ankara adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş, dün parti liderlerine seslenerek, “Önce siyasi parti liderlerinin bu konuda mutabık olup olmadıklarını, Ankara’da mutabakat gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerini bakmak lazım. Ondan sonra adaylık konusunda kararımı vereceğim” demişti

