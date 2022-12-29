Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine AK Partili isimden 'kaset' yorumu! CHP ve İYİ Parti ayağa kalktı, Tuzla Belediyesi'ne gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ankara Ahlatlıbel Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri toplantının yankıları sürüyor. 6'lı masanın yol haritası ve 'Saraçhane gerilimi' diye ifade edilen sorunun çözümü için iki lider Ankara'da bir araya gelmişti. Kritik toplantıda iki liderin yemek yediği masadan çekilen fotoğraf karesi servis edilmişti. Söz konusu fotoğraf karesiyle ilgili AK Partili ismin yaptığı yorum büyük tepki topladı.

'KASET' YORUMU TEPKİ ÇEKTİ, PAYLAŞIMINI SİLDİ

CHP Fotoğraf Servisi'nin paylaştığı fotoğrafın altına AK Parti Tuzla Meclis Üyesi "Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz!" ifadesini yazdı, daha sonra paylaşımını kaldırdı.

AKŞENER'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Twitter'dan yazdığı yorumu daha sonra silen Meclis Üyesi, Facebook hesabından 'özür metni' yayınladı. Yazdığı yoruma 'hiç aklının ucundan bile geçmeyecek benzetmeler yapıldığını' belirten Meclis Üyesi, 'ironi' yaptığını söyledi. İYİ Parti liderinden özür dileyen Meclis Üyesi, "Bu üzücü paylaşımımdan dolayı sayın Meral Akşener başta olmak üzere herkesten özür dilerim" dedi.

CHP VE İYİ PARTİ TUZLA BELEDİYESİ'NE GİDİYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugün (29 Aralık) saat 12'de Tuzla Belediyesi önüne gideceklerini açıkladı.

Kaftancıoğlu, "Örgütlerimizle birlikte hep birlikte sesimizi yükseltecek ve bu ahlaksız anlayışı memleketin başından def edeceğiz çok yakında!" ifadelerini kullandı.

"SEVİYESİZ ODAKLARA TEPKİMİZİ DUYURALIM"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Tuzla Belediye Meclis Üyesinin yapmış olduğu ahlâksız sosyal medya paylaşımına tepkimizi yarın gür bir sesle göstereceğiz. Saat 12.00'da, Tuzla Belediyesi önünde buluşalım ve siyasetin bu çirkin yüzüne, bunun kaynağını aldığı asıl seviyesiz odaklara tepkimizi duyuralım" dedi.



