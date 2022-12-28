Kılıçdaroğlu ile Akşener zirvesi sonrası açıklama gelmedi! İşte masada konuşulanlar…

Türkiye’nin gözü kulağı Ankara’da yapılan Kılıçdaroğlu Akşener zirvesine çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener Ankara'da Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü, görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in, son dönemde iki parti arasında yaşanan süreci ele alması bekleniyordu.

Görüşmede liderler arasındaki gerginlik, cumhurbaşkanlığı adaylığı, 6’lı masada gelinen son durum, AK Parti’nin baş örtüsü teklifi de dahil bir çok konu ele alındı.

Kılıçdaroğlu, görüşmenin yapılacağı Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'ne saat 19.33'te ulaştı. Yaklaşık 10 dakika sonra Akşener de tesise giriş yaptı.

Görüşme 2 saat 15 dakika sürdü. İki lider görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

ADAYLIK TARTIŞMASI KONUŞULDU

Görüşmede, son dönemde iki parti arasında yaşanan gerginlik konularının ele alınması bekleniyordu. Kulislerde ise iki liderin, “adaylık tartışmalarının” da gündeme geleceği beklentisi dile getiriliyordu.

KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞME ÖNCESİ KURMAYLARINI TOPLADI

Öte yandan Kılıçdaroğlu, görüşme öncesinde Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) olağanüstü topladı, partide bulunan kurmaylarıyla kısa bir değerlendirme toplantısı yaptı. CHP liderinin kurmayları ile görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşmesi öncesinde MYK'yi olağanüstü topladı

Ahlatlıbel, altı siyasi partinin bir araya gelerek oluşturduğu ve kamuoyunda 'Altılı Masa' olarak bilinen toplantıların ilkine ev sahipliği yapmıştı. CHP'nin çağrısıyla 12 Şubat'ta toplanan muhalefet liderlerinin zirvesi beş buçuk saat sürmüştü.

CHP VE İYİ PARTİ ARASINDA SON DÖNEMDE NE OLDU?

CHP ile İYİ Parti arasında bir süredir, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ikinci isimlerin yaptığı açıklamalar nedeniyle medya üzerinden tartışma yaşanıyor.

Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak kararı getirilmesi üzerine, Akşener’in İmamoğlu ile birlikte Saraçhane mitinginde buluşması tartışma konusu olmuştu.

Kılıçdaroğlu Almanya’dayken Akşener’in İmamoğlu ile Saraçhane mitingini gerçekleştirmesi CHP içinde rahatsızlık yaratmış ve 'rol çalıyor' yorumlarına neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu, bir partinin başka bir partinin belediye başkanını aday göstermesine ilişkin yorumunun sorulması üzerine "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı" ifadelerini kullanmış ve bu açıklamalar da İYİ Parti’nin tepkisine yol açmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağız” derken, Saraçhane mitingine katılmasına yönelik tepkilere “Böyle ahmaklık görmedim" yanıtı vermişti.

Akşener şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları. Bir tek Mersin hariç diğerlerinin tümü bütün CHP’nin ve İyi Parti teşkilatlarının çalışarak seçtirdiği belediye başkanları. Dolayısıyla bu arkadaşların iyi yaptıklarından da kötü yaptığı işlerinden de mesulüz. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağız! CHP üyesi olarak seçilebilirler ama onların sorumluluğu hepimize ait."

Akşener ayrıca cumhurbaşkanı adayını Altılı Masa’nın belirleyeceğini anımsatarak, bu nedenle "bir partinin iç işi olmadığı" görüşünü savunmuştu.

