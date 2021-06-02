Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız pandemi döneminde tarih yazıyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarımda, sanayide devasa bir düzeyde olduğunu belirterek, adaletle, bilgiyle, erdemle yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

"TÜRK LİRASI GÜNEŞ GÖRMÜŞ KAR GİBİ ERİYOR"

Konya'dan küçük Hollanda'nın yıllık 185 milyar dolar tarım ürünü ihracatı yaptığını, Türkiye'nin tarım ihracatının ise 18-20 milyar dolar civarında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Hollanda'dan neyimiz eksik? Toprak, insan, güneş daha fazla. Seçim istiyoruz, neden? Çünkü vatandaşların daha ağır bir yükle karşı karşıya kalmalarını istemiyoruz. Türk Lirası güneş görmüş kar gibi eriyor. Bu tabloyu düşünmemiz lazım. Geleceğimizi düşünmemiz lazım. Bizler üretebiliriz." diye konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ PANDEMİ DÖNEMİNDE TARİH YAZIYOR"

Yerel seçimlerde "CHP'li belediyelere oy vermeyin, gelirlerse yardımları keserler" diyenlerin olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ben bu halkın sağduyusuna güveniyorum. Adana'yı, İstanbul'u, Mersin'i aldık. Halkın oylarıyla aldık. Belediye başkanlarımız pandemi döneminde tarih yazıyorlar. Oturup kalkıp CHP'li belediyelere dua etsinler. 5 maskeyi bile dağıtamadılar. Bizim belediyelerin hepsi 24 saat çalıştı. Bizim bir özelliğimiz var, biz cebimize değil, halkın cebi para görsün diye çalışırız. Ailemiz için değil, her ailenin kazanması için çalışırız. Sadece kendi çocuğumuz için değil, bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çalışırız. Biz yeri geldiğinde kendimizi feda etmesini de biliriz."