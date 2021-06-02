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Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız pandemi döneminde tarih yazıyor

02.06.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben bu halkın sağduyusuna güveniyorum. Adana'yı, İstanbul'u, Mersin'i aldık. Halkın oylarıyla aldık. Belediye başkanlarımız pandemi döneminde tarih yazıyorlar." dedi. Kılıçdaroğlu, "Seçim istiyoruz, neden? Çünkü vatandaşların daha ağır bir yükle karşı karşıya kalmalarını istemiyoruz. Türk Lirası güneş görmüş kar gibi eriyor. Bu tabloyu düşünmemiz lazım. Geleceğimizi düşünmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız pandemi döneminde tarih yazıyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarımda, sanayide devasa bir düzeyde olduğunu belirterek, adaletle, bilgiyle, erdemle yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

"TÜRK LİRASI GÜNEŞ GÖRMÜŞ KAR GİBİ ERİYOR"

Konya'dan küçük Hollanda'nın yıllık 185 milyar dolar tarım ürünü ihracatı yaptığını, Türkiye'nin tarım ihracatının ise 18-20 milyar dolar civarında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Hollanda'dan neyimiz eksik? Toprak, insan, güneş daha fazla. Seçim istiyoruz, neden? Çünkü vatandaşların daha ağır bir yükle karşı karşıya kalmalarını istemiyoruz. Türk Lirası güneş görmüş kar gibi eriyor. Bu tabloyu düşünmemiz lazım. Geleceğimizi düşünmemiz lazım. Bizler üretebiliriz." diye konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ PANDEMİ DÖNEMİNDE TARİH YAZIYOR"

Yerel seçimlerde "CHP'li belediyelere oy vermeyin, gelirlerse yardımları keserler" diyenlerin olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ben bu halkın sağduyusuna güveniyorum. Adana'yı, İstanbul'u, Mersin'i aldık. Halkın oylarıyla aldık. Belediye başkanlarımız pandemi döneminde tarih yazıyorlar. Oturup kalkıp CHP'li belediyelere dua etsinler. 5 maskeyi bile dağıtamadılar. Bizim belediyelerin hepsi 24 saat çalıştı. Bizim bir özelliğimiz var, biz cebimize değil, halkın cebi para görsün diye çalışırız. Ailemiz için değil, her ailenin kazanması için çalışırız. Sadece kendi çocuğumuz için değil, bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çalışırız. Biz yeri geldiğinde kendimizi feda etmesini de biliriz."

İktidara geldiklerinde her evde huzur olacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, hiç bir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini, her aileye asgari gelir güvencesi sağlanacağını anlattı.

"ATATÜRKÇÜLÜK DEMEK ÜRETİM DEMEKTİR"

Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde bütün sıkıntıları aşacaklarını, rehberlerinin Gazi Mustafa Kemal olduğunu ifade etti.

"Atatürkçülüğü bize yanlış öğretiyorlar." diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Atatürkçülük demek üretim demektir. İki temel ayağı vardır Atatürkçülüğün. Mustafa Kemal Atatürk der ki 'özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir'. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasi bağımsızlık söylemidir. İkincisiyse ekonomik bağımsızlık. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça bağımsızlık tehlikeye girer." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU SERADA ÇİLEK TOPLADI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de açılışı yapılan yaşam köyünün İzmir tarımına güç kazandıracağını söyledi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise bünyesinde toprak okulu, üretici pazarı, tohum merkezi, tarım müzesi, toprak kütüphanesi bulunan yaşam köyünün cumhuriyet dönemi köy enstitülerinden esinlenerek hayata geçirildiğini anlattı.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu yaşam köyünü gezdi. Üretici pazarındaki stantları ziyaret eden Kılıçdaroğlu, üreticilerle sohbet etti, serada çilek topladı.

Çileklerin çok lezzetli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, topladığı meyvelerden gazetecilere de ikram etti. (AA)

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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