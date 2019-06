Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı

"İnsanlar geliyor herhangi bir engel yok. X-ray cihazından geçiyor, herhangi bir engel yok. Ekrem Bey'in annesi geçiyor orada da engel yok. Sonra birdenbire tam ortada 'durun siz VIP'ten geçemezsiniz' deniyor. Gönül isterdi ki Vali Bey gerçekten VIP'ten geçirmek istemiyorsa en baştan deseydi, kimse geçmezdi. Yarısını geçirip yarısını geçirmemek, bu Vali tarafından yapılan bir kumpas aslında. Bütün o Karadeniz'deki tartışmaları başka bir tarafa çekmek için yapılan bir kumpas. Devletin valisi değil, iktidarın valisi zaten. Öyle bakmak, yorumlamak lazım. Binali Bey giderken bırakın VIP'yi, apronda bile uğurlama ekibi var, ona hiç kimse bir şey söylemiyor. Ekrem Bey gelince her türlü engellemeler yapılıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez." açıklamaları sorulan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Onu o makama getirecek olan Erdoğan olsaydı bu cümlenin bir anlamı olurdu. Niye özür dileyecek? Onu o makama getirecek olan milli iradedir, İstanbullular getirecek. Hiçbir güç milli iradenin üzerinde değildir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' diyor Anayasa. Erdoğan'ın kendisini milli egemenliğin üzerinde bir organ olarak görmesini zaten kabul etmiyoruz. Söyleyebilir, Erdoğan için bu sıradan bir sözdür. Çünkü onda demokrasi kültürü yok."

- "Seçmen listelerini örgütümüze dağıtacağız

İmamoğlu'nun seçimi kazanması durumunda yeni bir iptalin söz konusu olup olmayacağının sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Hayır. Bu seçimlerde göreceksiniz Ekrem Bey açık farkla alacaktır. Dolayısıyla YSK'de özel bir kumpas kurmaya kalksalar bile sonuç değişmeyecektir. Yapacakları, düşündükleri her türlü eyleme karşı elbette biz de düşünüyoruz. Seçim sabahı, bir önceki seçimde kullanılan seçmen listelerinin basımını yapıp, her sandık itibarıyla kendi örgütümüze vereceğiz. Karşılaştırın diye. Her türlü önlem alınmış durumda." diye konuştu.