Kılıçdaroğlu'dan dikkat çeken açıklamalar: Telefonlarımın dinlendiğini, takip edildiğimi biliyorum

"Eleştiriye tahammül edemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Eleştirdiğimiz için tehditler geliyor, 'dokunulmazlıklarını kaldıracağız' diyorlar, 'Kılıçdaroğlu'nun söylediği her şey yalan yalan yalan...' Hangisi yalan? Mesela ben, 'Tank Palet Farikasını bir kuruş alamadan bedavaya Katar ordusuna verdiniz' dedim. Çıkıp desinler ki, 'Bedava değil, ihale yaptık, şu ülkeler girdi, şu kazandı, şu kadar ihale bedeliyle bunu verdik.' Var mı, yok öyle bir şey. O zaman neresi yanlış bunun. Tahammül edemedikleri için baskı kuruyorlar, tehdit ediyorlar. Bir siyasi iktidar bu pozisyona düşmüşse artık o ülkeyi yönetemez. Eleştiriye tahammülü kalmamışsa, artık o ülkeyi yönetemez."

Partisine karşı yapılan eleştirilerin, açılan tazminat davalarının yanı sıra suç örgütü liderinden tehditler geldiğinin belirtilmesi ve "Bunun ardı arkası kesilmiyor. Bu durumu neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, eğitim, dış politika, ekonomi, toplumsal barış alanlarında çok sorunlu bir süreç yaşandığını, her alanda giderek derinleşen sorunlar bulunduğunu söyledi.

'TELEFONLARIMIN DİNLENDİĞİNİ, TAKİP EDİLDİĞİMİ BİLİYORUM'

Kemal Kılıçdaroğlu, "ölüm tehditleri geldiğinin, bazı gazetelerde köşe yazarlarının kendisiyle ilgili ölüm senaryolarına yer verdiğinin" hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Telefonlarımın dinlendiğini, takip edildiğimi gayet iyi biliyorum. Korumalar var. Ama ciddi bir tehdit var. Bu bizi korkutmaz. CHP'de bir tane Kemal Kılıçdaroğlu yok ki, binlerce, on binlerce Kemal Kılıçdaroğlu var. Aynı şekilde genel başkanlık yapacak, bizim söylediklerimizi tekrarlayacak, Türkiye'nin bağımsızlığı, özgürlüğü için mücadele edecek, on binlerce kişi var bu ülkede. Onlar çok dar düşünüyorlar, sanıyorlar ki bir kişiyi ortadan kaldırdıklarında sorunlar çözülür. Çözülmez, tam tersine Türkiye kaos sürecine girer. Biz her şeye rağmen bildiğimiz, inandığımız yoldan kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Eğer verdiğiniz mücadelede ülkenin çıkarı varsa kişilerin hayatı çok önemli değildir, bizim hayatımız çok önemli değildir. Önemli olan bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması, demokrasi için mücadele etmesidir."