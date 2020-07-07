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Kılıçdaroğlu'dan havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili flaş iddia

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2020 14:09 | Son Güncelleme

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili önemli bir iddiayı ortaya attı. Kılıçdaroğlu, "Binalar tüzüğe aykırı, belgeleri topluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'dan havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili flaş iddia

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Sivas, Başbağlar katliamları bizim yakın tarihimizin acılarıdır. Her yıl düzenli olarak milletvekillerimiz gider, anma törenlerine katılır. Bir daha benzer acıların bu topraklarda yaşanmaması için dilekte bulunurlar. Sivas'ta da, Başbağlar'da da katledilenler bizim kardeşlerimizdi.

Gelibolu'da orman yangınları oldu, yangınların kontrol altına alındığı söyleniyor. Can kaybımız yok ama ağaçların da canlı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ormanlarımızın korunması, çocuklarımıza güzel gelecek bırakmamız için son derece önemli.

SAKARYA'DAKİ FABRİKA PATLAMASI

Sakarya Hendek'te de büyük bir acı yaşadık. Bir havai fişek fabrikasında patlama dolayısıyla 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. O insanlar fabrikada niye çalışıyorlardı. Evlerine helal ekmek götürmek için. Zor koşullarda görev yapıyorlardı. Devlet ruhsat vermişti. İşçiler çalışabilir diye raporlar da vermişti. Siz önlem almıyorsunuz, 7 kişi hayatını kaybediyor. Bu fabrika sicili temiz bir fabrika değil. 11 yılda 4 ayrı patlama oluyor. İnsanlar yine hayatlarını kaybediyorlar fakat fabrikanın sahibi kimlerden güç alıyorsa, fabrikasını her seferinde hiçbir önlem almadan yeniden açıyor. Patron Müsiad'ın Sakarya temsilcisi, akşam bir ziyafet veriliyor, utanmadan ziyafeti de paylaşıyorlar. Daha cesetler defnedilmedi, siz insan eti yiyorsunuz. Hemen arkadaşlarımız, grup başkanvekilimiz vardı, milletvekillerimiz vardı, bölgede araştırma yaptı. Adım gibi eminim. Bu iktidar, sarayda oturanlar bu olayı kapatmak isteyeceklerdir. Diyeceksiniz ki, nereden biliyorsunuz. Erdoğan'ın patlamadan sonra ilk aradığı kişi fabrikanın patronu. İşçi, yakınını aramıyor, baş sağlığı da dilemiyor. Nasılsa diyor ki Sakarya'da oyum çok yüksek. Zaten bana oy verirler. Bu sefer öyle değil. Bu sefer Sakarya'lı sahip çıkmasa bile o 7 kişiye de, işçilere de biz sahip çıkıyoruz. Arkadaşlarım avukatlarla görüşüyor. Belgeleri topluyorlar. O haksızlığa uğramışsa adaleti sağlamak için çalışacak kişi öncelikle benim, CHP'dir.

TÜZÜĞE AYKIRILIKLAR

İlk raporlar. Patlayıcılarla ilgili bir tüzük var. Tüzüğe aykırı şekilde binaların arasında güvenlik mesafelerine uyulmamış, beton duvarlar çekilmemiş. Binaların yangından korunmasına ilişkin yönetmelik uyarınca, bu tür yerlerde tek katlı binalarda duvarların yanmaz veya 120 dakika dayanıklı olması gerekir diye hüküm var, buna da uyulmadığını görüyoruz. İçişleri Bakanı 3 ay önce araştırma yaptık eksiği yok diyor. Nerede bu sütre, havalandırma. Eğer bakansan, saraydan talimat almayıp da sonuna kadar soruşturacağım diyorsan, derhal müfettişleri görevlendir, daha önce rapor veren kişiyi de açığa al. CHP'li belediye başkanı olsa çoktan açığa alınmıştı, bütün suçlar da yüklenmişti. Patlama, insana ne kadar değer verdiğini gösteriyor bu hükümetin. Bu saray tayfasının tek baktığı paradır, ranttır. Cebim doluyor mu, bir şey olmaz diyorlar.

"NE KADAR BASKI KURARSAN KUR GİDİCİSİN"

Halk TV çalışanları en zor koşullarda namusları ile çalışıyorlar, millet için çalışıyorlar. RTÜK ceza veriyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük cezası. 5 gün kapatma cezası vermişler. Bir sorun mu var, hemen televizyonu kapat. Birisi konuştu mu, hemen yargılayın, tutuklayın, hapse atın. Sanıyorlar ki biz bu baskıları kırarsak sonuca ulaşırız, millet gerçekleri görmez ve yeniden iktidar oluruz. Ne kadar baskı kurarsan kur sen gidicisin. Bu millet seni gönderecek. Sadece Tele 1, Halk TV değil. Gazeteciler; Murat Ağırel, Müyesser Yıldız, Osman Kavala, Selahattin Bey içerideler.

Ayrıntılar geliyor...


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