Kılıçdaroğlu'dan havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili flaş iddia

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Sivas, Başbağlar katliamları bizim yakın tarihimizin acılarıdır. Her yıl düzenli olarak milletvekillerimiz gider, anma törenlerine katılır. Bir daha benzer acıların bu topraklarda yaşanmaması için dilekte bulunurlar. Sivas'ta da, Başbağlar'da da katledilenler bizim kardeşlerimizdi.

Gelibolu'da orman yangınları oldu, yangınların kontrol altına alındığı söyleniyor. Can kaybımız yok ama ağaçların da canlı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ormanlarımızın korunması, çocuklarımıza güzel gelecek bırakmamız için son derece önemli.

SAKARYA'DAKİ FABRİKA PATLAMASI

Sakarya Hendek'te de büyük bir acı yaşadık. Bir havai fişek fabrikasında patlama dolayısıyla 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. O insanlar fabrikada niye çalışıyorlardı. Evlerine helal ekmek götürmek için. Zor koşullarda görev yapıyorlardı. Devlet ruhsat vermişti. İşçiler çalışabilir diye raporlar da vermişti. Siz önlem almıyorsunuz, 7 kişi hayatını kaybediyor. Bu fabrika sicili temiz bir fabrika değil. 11 yılda 4 ayrı patlama oluyor. İnsanlar yine hayatlarını kaybediyorlar fakat fabrikanın sahibi kimlerden güç alıyorsa, fabrikasını her seferinde hiçbir önlem almadan yeniden açıyor. Patron Müsiad'ın Sakarya temsilcisi, akşam bir ziyafet veriliyor, utanmadan ziyafeti de paylaşıyorlar. Daha cesetler defnedilmedi, siz insan eti yiyorsunuz. Hemen arkadaşlarımız, grup başkanvekilimiz vardı, milletvekillerimiz vardı, bölgede araştırma yaptı. Adım gibi eminim. Bu iktidar, sarayda oturanlar bu olayı kapatmak isteyeceklerdir. Diyeceksiniz ki, nereden biliyorsunuz. Erdoğan'ın patlamadan sonra ilk aradığı kişi fabrikanın patronu. İşçi, yakınını aramıyor, baş sağlığı da dilemiyor. Nasılsa diyor ki Sakarya'da oyum çok yüksek. Zaten bana oy verirler. Bu sefer öyle değil. Bu sefer Sakarya'lı sahip çıkmasa bile o 7 kişiye de, işçilere de biz sahip çıkıyoruz. Arkadaşlarım avukatlarla görüşüyor. Belgeleri topluyorlar. O haksızlığa uğramışsa adaleti sağlamak için çalışacak kişi öncelikle benim, CHP'dir.