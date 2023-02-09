HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu depremzedenin anlattıklarını duyunca böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

Kılıçdaroğlu depremzedenin anlattıklarını duyunca böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

09.02.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem sonrası bölgeye giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yıkımın en çok olduğu yerlerden biri olan Adıyaman'ı ziyaret etti. CHP liderine yaşadıkları sıkıntılarını anlatan bir depremzede "Kimse bakmıyordu Adıyaman’a. Kimse demiyordu Adıyaman nerede? Oya gelince gelip bizim gözümüzü çıkarıyorlar” dedi. Kılıçdaroğlu ise vatandaşa "Siz söylüyorsunuz. Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak. Sesinizi duyuracağız" diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu depremzedenin anlattıklarını duyunca böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da depremzedelerle görüştü. Adıyaman’ın merkezini ve Gölbaşı ilçesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yürütülen çalışmalara hakkında bilgi aldı. Depremzedelerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı diledi.

Çok sayıda depremzede CHP liderine yaşadıkları sıkıntıları anlatırken yaşanan bir diyalog dikkat çekti.

1

“KİMSE DEMİYORDU ADIYAMAN NEREDE?”

Adıyamanlı bir vatandaş, “Mazot gelmiyor. Yağ gelmiyor. Şeker gelmiyor. Herkes bisküvi, çikolata yolluyor. Bisküvi ve çikolatayı biz ne yapacağız? Battaniye gelmiyor. Adıyaman’ın sesi gelmedi. Bu iki gündür Adıyaman çıktı. Kimse bakmıyordu Adıyaman’a. Kimse demiyordu Adıyaman nerede? Oya gelince gelip bizim gözümüzü çıkarıyorlar” diyerek tepki gösterdi.

2

KILIÇDAROĞLU: TAMAMINI TELEVİZYONLAR YAYINLAYACAK

Kılıçdaroğlu ise “Siz söylüyorsunuz. Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak. Sesinizi duyuracağız” diye cevap verdi.

"MİLLET SABAHA KADAR TİTRİYOR"

Bir başka vatandaş ise şöyle konuştu:

“Ne şeker var ne yağ var ne elektrik var ne mazot var. Adıyaman diye bir şey haritadan silinmiş. Millet bu saatten sonra arabada oturuyor. Arabada oturduğu zaman mazot da yok. Millet sabaha kadar titriyor. Dün de bir binbaşı geldi, ‘Derdiniz ne’ diye sordu. Bildir yukarıya, dedim. 10 tane tırla mazot gönderin. Bir tane petrol de bedava versinler. Halk da alsın yesin ya ne var? Yazık günahtır, bu kadar sorumsuzluk olmaz.”

4

3

İlginizi Çekebilir

Ayaklarına doladığı bez parçasıyla hayata tutunmuş

Ayaklarına doladığı bez parçasıyla hayata tutunmuş

 ABD'nin devasa uçak gemisi Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'nin devasa uçak gemisi Türkiye'ye doğru yola çıktı!

 Türkiye'den Twitter yönetimine uyarı! Elon Musk'tan açıklama

Türkiye'den Twitter yönetimine uyarı! Elon Musk'tan açıklama

Enkazdan kurtarılan minik Zübeyde'nin ilk sözü yürekleri yaktı

Enkazdan kurtarılan minik Zübeyde'nin ilk sözü yürekleri yaktı

 4 gün önce satın aldıkları dairenin enkazında can verdiler

4 gün önce satın aldıkları dairenin enkazında can verdiler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'taki ilave görevlendirilen savcı sayısı 53'e çıktı!Kahramanmaraş'taki ilave görevlendirilen savcı sayısı 53'e çıktı!
Yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu duyurdu! '%3'üne ulaştık'Yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu duyurdu! '%3'üne ulaştık'
'Çok çok ender rastlanacak bir olay' Uzman isimden çarpıcı sözler'Çok çok ender rastlanacak bir olay' Uzman isimden çarpıcı sözler
Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

''Bazı oyuncuların öldüğünü öğrendik, hiç iyi haberler gelmiyor...''

''Bazı oyuncuların öldüğünü öğrendik, hiç iyi haberler gelmiyor...''

ABD'nin devasa uçak gemisi Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'nin devasa uçak gemisi Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Türkiye'den Twitter yönetimine uyarı! Elon Musk'tan açıklama

Türkiye'den Twitter yönetimine uyarı! Elon Musk'tan açıklama

Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!

Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Bolu Belediye Başkanı Özcan talimat verdi! Mühürlenecekler

Bolu Belediye Başkanı Özcan talimat verdi! Mühürlenecekler

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.