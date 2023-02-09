Kılıçdaroğlu depremzedenin anlattıklarını duyunca böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da depremzedelerle görüştü. Adıyaman’ın merkezini ve Gölbaşı ilçesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yürütülen çalışmalara hakkında bilgi aldı. Depremzedelerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı diledi.

Çok sayıda depremzede CHP liderine yaşadıkları sıkıntıları anlatırken yaşanan bir diyalog dikkat çekti.

“KİMSE DEMİYORDU ADIYAMAN NEREDE?”

Adıyamanlı bir vatandaş, “Mazot gelmiyor. Yağ gelmiyor. Şeker gelmiyor. Herkes bisküvi, çikolata yolluyor. Bisküvi ve çikolatayı biz ne yapacağız? Battaniye gelmiyor. Adıyaman’ın sesi gelmedi. Bu iki gündür Adıyaman çıktı. Kimse bakmıyordu Adıyaman’a. Kimse demiyordu Adıyaman nerede? Oya gelince gelip bizim gözümüzü çıkarıyorlar” diyerek tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU: TAMAMINI TELEVİZYONLAR YAYINLAYACAK

Kılıçdaroğlu ise “Siz söylüyorsunuz. Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak. Sesinizi duyuracağız” diye cevap verdi.

"MİLLET SABAHA KADAR TİTRİYOR"

Bir başka vatandaş ise şöyle konuştu:

“Ne şeker var ne yağ var ne elektrik var ne mazot var. Adıyaman diye bir şey haritadan silinmiş. Millet bu saatten sonra arabada oturuyor. Arabada oturduğu zaman mazot da yok. Millet sabaha kadar titriyor. Dün de bir binbaşı geldi, ‘Derdiniz ne’ diye sordu. Bildir yukarıya, dedim. 10 tane tırla mazot gönderin. Bir tane petrol de bedava versinler. Halk da alsın yesin ya ne var? Yazık günahtır, bu kadar sorumsuzluk olmaz.”



