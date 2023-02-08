Türkiye'den Twitter yönetimine 'deprem' uyarısı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Twitter yetkilileri arasında videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter’ın sorumluluklarına işaret edildi.

Toplantıda ayrıca Türkiye tarafından Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif işbirliği başta olmak üzere İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı.

ELON MUSK PAYLAŞTI

Twitter'ın sahibi Elon Musk ise bir kullanıcının Türkiye'deki erişim kısıtlamasıyla ilgili sorusuna "Daha fazlasını anlamak için çalışıyoruz" yanıtnı verdi.