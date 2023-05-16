Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile bir araya geldi! Sosyal medyadan paylaştılar... 'Başlıyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turuna yönelik çalışmalar için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile CHP Genel Merkezi’nde bir toplantı yaptı.

Ekrem İmamoğlu, toplantıdan bir fotoğraf karesini Twitter hesabında paylaştı ve "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Mansur Yavaş ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sayın @kilicdarogluk ve Sayın @mansuryavas23 ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz. pic.twitter.com/xMnCBO0sTv — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 16, 2023

Mansur Yavaş da sosyal medya hesabında başka bir kareyi, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Ekrem İmamoğlu ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" mesajıyla paylaştı.

Sayın @kilicdarogluk ve Sayın @ekrem_imamoglu ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz. pic.twitter.com/EwZeQoVFc4 — Mansur Yavaş 2023 ???????? (@mansuryavas23) May 16, 2023



