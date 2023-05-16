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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile bir araya geldi! Sosyal medyadan paylaştılar... 'Başlıyoruz'

16.05.2023 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. İmamoğlu ve Yavaş, sosyal medyadan "28 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile bir araya geldi! Sosyal medyadan paylaştılar... 'Başlıyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turuna yönelik çalışmalar için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile CHP Genel Merkezi’nde bir toplantı yaptı.

Ekrem İmamoğlu, toplantıdan bir fotoğraf karesini Twitter hesabında paylaştı ve "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Mansur Yavaş ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş da sosyal medya hesabında başka bir kareyi, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Ekrem İmamoğlu ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" mesajıyla paylaştı.


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