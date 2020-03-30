Kılıçdaroğlu: İşçi çıkarma ve sokağa çıkma yasağı getirilsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 131 kişinin ölümüne neden olan koronavirüse ilişkin Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

ılıçdaroğlu, koronavirüse karşı alınan önlemlerde geç kalındığını belirterek "Bugün geldiğimiz noktada; geniş, yaygın ve etkin bir sokağa çıkma yasağı ve karantina ihtiyacı olduğu açık." ifadelerini kullandı.

ÇAĞRI YAPTI: FATURA ÖDEMELERİ FAİZSİZ OLARAK ERTELENMELİ

AK Parti'ye de çağrıda bulunan CHP lideri, "Yasal desteğe ihtiyaç olması halinde bu kararların alınması için tam destek vermeye de hazırız. Herkes fedakarlık yapmalı. Bu kapsamda abonelerin fatura ödemeleri, faizsiz olarak salgının kontrol altına alındığı tarihe kadar ertelenmeli." dedi.



