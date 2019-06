Kılıçdaroğlu İstanbul seçimini değerlendirdi

Kılıçdaroğlu, "Onun talebinin ve beklentilerinin karşılanması, aslında hepimizi yürekten sevindirdi. Düşünün, filinta gibi gencecik bir çocuğumuz 'Ekrem amca her şey çok güzel olacak.' diyor. Onun beklentileri karşılandı, her şey çok güzel oldu." diye konuştu.

"Göreceksiniz, Ekrem İmamoğlu da üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olan İstanbul'u dünyanın en önemli markası yapacaktır." değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ekrem Başkan önümüzdeki günlerde mazbatasını alacak, hakkı ikinci kez teslim edilecek. Tabii, her belediye başkanına da nasip olmaz. İkişer ay arayla ya da bir ay arayla iki kez arka arkaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmek de her kula nasip olmaz. Engel çıkarmak istediler, engeller aşıldı. Bundan sonra artık önünde hiçbir engel yok. Hiçbirimizin önünde hiçbir engel yok. Artık biz, birer demokrasi mücadelesi veren bu ülkenin saygın insanlarıyız. Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de. Hiç kimseye kin beslemeyeceğiz, öfke beslemeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız, kucaklayıcı bir dil kullanacağız, herkese saygı göstereceğiz, her düşünceye saygı göstereceğiz. Düşünün, CHP bundan sonra artık 82 milyonun partisidir, 82 milyonu kucaklayacaktır, 82 milyonun sorunlarına odaklanacaktır. CHP artık hiç kimseyi kimliğinden ötürü, inancından ötürü, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyecektir. Herkesin kimliği kendi şerefi olacaktır. Herkesin inancına saygı duyulacaktır. Bizler bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bizler bir arada hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bizler bir arada kadın-erkek eşitliği için mücadele edeceğiz, bunun için yaşıyoruz. Bizler bu toplumda hiç kimsenin aşsız, işsiz olmadığı, her evde tencerenin kaynadığı güzel bir Türkiye istiyoruz. Bizler belediye başkanlarımızın, yurttaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadığı bir güzel belediye başkanlığı istiyoruz. Bizler Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da, Mersin'de, Aydın'da, İzmir'de Türkiye genelinde huzurlu, barış içinde bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz."